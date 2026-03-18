港15小學「派0班」創高 李家超、周潤發母校恐面臨殺校危機

少子化造成學生人口萎縮，香港教育局17日向全港小學發開班信，確認15間學校因小一收生未達16人「開班線」而「派0班」，即下學年未獲批開辦資助小一班級，或面臨停辦危機。曾兩度收生不足終成功救校的鮮魚行學校再未達「開班線」，特首李家超母校五邑工商總會學校在列，藝人周潤發 及溫碧霞母校景林天主教小學更是0人報讀。

大公、文匯報報導，「派0班」是指香港教育局在小一入學「統一派位」階段中，若某所官立或資助小學的收生人數未達16人的開班門檻，該校將不獲批資助開辦小一班級。此次15間小學下學年不獲資助屬歷來新高，已超越過去三年「派0班」小學的總和。

15間獲「派0班 」小學以東區4間最多，深水埗和西貢各兩間。分別是東區的筲箕灣官立小學、啟基學校（港島）、基督教香港信義會信愛學校及救世軍韋理夫人紀念學校；深水埗區的五邑工商總會學校及深水埔街坊福利會小學；西貢區的景林天主教小學及聖公會將軍澳基德小學；還有新會商會學校、中華基督教會長洲堂錦江小學、鮮魚行學校、方樹福堂基金方樹泉小學、吳氏宗親總會泰伯紀念學校、柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校及世界龍岡學校劉德容紀念小學。

15間學校中有至少4間曾多於一次面臨「殺校」危機，包括啓基學校、鮮魚行學校及新會商會學校、中華基督教會長洲堂錦江小學。而景林天主教小學在自行收生階段更是錄得「0人」報讀。

教育局長蔡若蓮17日表示，小一學齡人口持續減少，2026年參與派位人數較去年減逾4000名，局方過往已推出多項紓緩措施，包括降低開班線、減「叩門位」等。有緩衝措施效果已幾乎用盡，「可以軟著陸的咕𠱸已出晒」，蔡若蓮稱需要用新思維、有系統地處理。

「派0班」學校須從教育局的三項方案選一，包括與其他學校合併、私辦小一並營運6年、停止營辦全校或部分級別，否則三個學年後局方將停止發放資助，學校須結束營辦；而局方會支援有需要學生，協助轉校繼續學業。

此外，明報報導，鮮魚行學校第三度面對招生危機，校長施志勁稱會與持份者商討「救校方案」，未有定論。退休校長張勇邦說，近年經歷移民潮等，小學致命傷是缺乏生源，他預視現時較千禧年代「殺校潮」更嚴峻。