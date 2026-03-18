雅虎香港6月關網站 裁撤新聞業務、遣散40員工 僅留電郵、搜尋

雅虎香港 （Yahoo! Hong Kong）下月起將分階段結束新聞等媒體內容業務，雅虎香港網頁6月底將關閉，只剩電郵及搜尋引擎服務，大部分員工本月31日後遣散。由於雅虎香港的待遇在傳媒行內算好，新聞部新聞空間也大，停止香港媒體業務的決定令員工感到突然及可惜。

明報報導，雅虎為美國網際網路服務提供商，1994年成立，1999年在香港設分站，其中新聞部近年除轉載其他媒體內容，亦有自家採訪內容。

有新聞部員工稱，美國高層前晚預告昨早會與香港分部開會，員工未想過是交代結業，會上未交代原因，僅形容是艱難決定。該員工稱感突然，估計與美國總部認為香港並非主要業務市場、看淡香港業務前景有關。

該員工說，雅虎香港待遇在傳媒行內一向算好，過去幾年亦有加薪，雖今年初各部組曾被要求削減四成開支，員工開始估計公司有營運壓力，但未想過會短期內結業。

報導指出，該員工稱約40名同事受影響，當中新聞部約20名全職及自由身員工本月31日後會被遣散，故下月起不再提供原創新聞等內容，僅餘小量員工負責維持雅虎網頁有限度運作至6月底，其間或只轉載其他新聞機構供稿。該員工慨嘆雅虎香港新聞部新聞空間大，員工做得開心，現會繼續完成月底前的新聞工作。

報導說，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，現時美國科技企業營運模式主要是賣廣告賺收入，很少花錢自家製作內容或新聞，雅虎香港是異數。