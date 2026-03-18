我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

雅虎香港6月關網站 裁撤新聞業務、遣散40員工 僅留電郵、搜尋

香港新聞組／香港18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

雅虎香港（Yahoo! Hong Kong）下月起將分階段結束新聞等媒體內容業務，雅虎香港網頁6月底將關閉，只剩電郵及搜尋引擎服務，大部分員工本月31日後遣散。由於雅虎香港的待遇在傳媒行內算好，新聞部新聞空間也大，停止香港媒體業務的決定令員工感到突然及可惜。

明報報導，雅虎為美國網際網路服務提供商，1994年成立，1999年在香港設分站，其中新聞部近年除轉載其他媒體內容，亦有自家採訪內容。

有新聞部員工稱，美國高層前晚預告昨早會與香港分部開會，員工未想過是交代結業，會上未交代原因，僅形容是艱難決定。該員工稱感突然，估計與美國總部認為香港並非主要業務市場、看淡香港業務前景有關。

該員工說，雅虎香港待遇在傳媒行內一向算好，過去幾年亦有加薪，雖今年初各部組曾被要求削減四成開支，員工開始估計公司有營運壓力，但未想過會短期內結業。

報導指出，該員工稱約40名同事受影響，當中新聞部約20名全職及自由身員工本月31日後會被遣散，故下月起不再提供原創新聞等內容，僅餘小量員工負責維持雅虎網頁有限度運作至6月底，其間或只轉載其他新聞機構供稿。該員工慨嘆雅虎香港新聞部新聞空間大，員工做得開心，現會繼續完成月底前的新聞工作。

報導說，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，現時美國科技企業營運模式主要是賣廣告賺收入，很少花錢自家製作內容或新聞，雅虎香港是異數。

世報陪您半世紀

雅虎 香港

上一則

港報章、新聞網站投訴「失實」占最多 比去年大幅回落

下一則

日相高市早苗訪美前 中日在釣魚島海域再爆對峙

延伸閱讀

網傳Meta因AI成本飆升本周計畫裁員20% 人心惶惶

網傳Meta因AI成本飆升本周計畫裁員20% 人心惶惶
香港報章及新聞網站 公眾投訴「失實」最多

香港報章及新聞網站 公眾投訴「失實」最多
伊朗革命衛隊點名15家美國企業 預告中東據點將成攻擊目標

伊朗革命衛隊點名15家美國企業 預告中東據點將成攻擊目標
「港話通」用戶破70萬 增選校、馬經功能不怕Gemini競爭

「港話通」用戶破70萬 增選校、馬經功能不怕Gemini競爭

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人