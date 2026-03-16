搶攻夜經濟…港首個AI餐飲機器人 24小時現製現售 最快3分鐘出餐

香港推出首個提供24小時現製現售熱食的AI餐飲機器人。(視頻截圖)

人工智能 （AI）技術正加速滲透餐飲業，香港 首部可24小時運作、全流程自動化的「HEYFOOD智慧餐飲機器人」近日投入服務，設於大埔幸匯商場，提供即叫即製30款熱食，最快3分鐘可出餐。該設備獲香港首張「全時變溫」食物業牌照，象徵本地智慧餐飲邁出重要一步。

文匯報報導，這部機器人由華潤創業建設投資與內地人工智能無人廚房企業熙香科技合作研發，系統整合逾90項智慧餐飲專利技術，從顧客點餐、機械臂抓取食材、蒸氣加熱到自動打包，全程無需人手操作。整個流程最快約3分鐘即可完成，大幅提升出餐效率。

據報導，機器人目前提供超過30款輪換菜式，包括麵食、餛飩與多款小食等，售價約20至40港元，並支援多種電子支付方式，包括微信支付與支付寶 等。為吸引市民體驗，營運方亦推出開業優惠，所有食品在首月提供八折。

食物安全方面，所有食材採購、儲存與設備運作流程均經過食環署審批，並符合香港食安與衛生標準。系統採用專利蒸氣加熱技術，可在短時間內完成加熱，同時保持食材水分與口感。營運方指出，機器人能全天候運作，為夜班人士、繁忙上班族及深夜餐飲選擇較少的社區居民提供便利。

華創建投副總經理張林軍表示，智慧餐飲機器人突破傳統自動售賣機只能提供冷食或簡單加熱食品的限制，確保每份餐食在數分鐘內現製完成。24小時服務模式亦可填補傳統餐廳非營業時段的市場空缺，特別是在深夜、偏遠社區或人流密集地區。

他指出，今次項目成功將內地智慧餐飲技術與香港市場需求結合，是企業「一站式出海平台」的重要實踐。未來公司計劃逐步擴展智能餐飲設備在港的佈局，形成規模化網絡，並以香港作為國際平台，把相關技術推廣至亞太及海外市場。

食環署署長吳文傑表示，期望未來餐飲業能引入更多科技應用，提升服務質素與營運效率。

香港投資推廣署旅遊及款待業務主管黃思敏亦指出，該項目從概念構想到正式投入營運僅歷時一年，是香港在智慧餐飲領域的一次重要嘗試。她相信隨著科技持續發展，未來將有更多創新餐飲模式落戶香港。