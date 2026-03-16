港旅遊業回暖 首2月吸客近千萬人次 郵輪逾18萬人次

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 旅遊業持續回暖，今年首兩個月訪港旅客共錄得約995萬人次，其中郵輪 旅遊表現尤為亮眼，期內共迎來52個郵輪航次，累計出入境郵輪乘客總人次超過18萬，反映香港作為區內郵輪樞紐的吸引力持續提升。

大公報報導，香港旅遊局表示，郵輪旅客來港後普遍參與岸上觀光及特色活動，對零售、餐飲及旅遊相關行業帶來顯著經濟效益。同時，郵輪停泊期間涉及交通接駁、船隻補給、碼頭停泊費及地勤服務等開支，加上船員上岸消費，均為本地經濟注入動力。

該局亦提到，港府已落實郵輪夜間使用維港中部航道的安排，停泊於啟德郵輪碼頭的特定郵輪可在晚上6時至翌日清晨6時期間進出維港，毋須逐次申請批准。完成翻新的Celebrity Solstice成為首艘受惠郵輪，旅客可在船上欣賞維多利亞港夜景，也為兩岸市民與遊客提供新的觀賞及打卡景觀。

旅遊業界預計，若外圍環境穩定，今年訪港旅客有望達到約5380萬人次。業界人士認為，即使國際局勢存在不確定因素，香港仍具備足夠旅遊吸引力，對全年旅遊市場前景保持審慎樂觀。