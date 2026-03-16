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日內瓦發明展 港團創紀錄奪近300獎 魚類養殖獲最大獎

香港新聞組╱香港16日電
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港企泉一國際憑「熱帶海水魚類養殖產業鏈方案」奪得日內瓦國際發明展最高榮譽大獎。(取材自內瓦國際發明展官網)
港企泉一國際憑「熱帶海水魚類養殖產業鏈方案」奪得日內瓦國際發明展最高榮譽大獎。(取材自內瓦國際發明展官網)

第51屆日內瓦國際發明展在瑞士落幕，香港代表團再創佳績。來自政府部門、大學、科研機構、企業及中小學的44個單位共奪得近300個獎項，包括破紀錄的12個特別大獎、57個評審團嘉許金獎及98個金獎，整體成績刷新香港歷屆參展紀錄。

綜合大公報、文匯報報導，本屆展覽於3月11日至15日舉行，吸引來自35個國家及地區約1000項發明參展，香港代表團在多個領域均取得突出成果，其中香港魚類養殖企業泉一國際（Oasis ONE）憑「熱帶海洋鰭魚養殖產業鏈解決方案」，勇奪全場最高榮譽大獎GRAND PRIX，同時獲得國際發明者協會特別大獎及金獎，成為本屆焦點之一，也是香港科創團隊自2019年後再次摘下全場總冠軍。

主辦方指出，該養殖方案結合遺傳學、生物安全及水循環技術，透過科技化管理提升魚類養殖效率與健康水平，評審團認為，相關技術具備可複製與可擴展特性，對提升食品安全及改善動物健康具有重要意義。

正在日內瓦參展的泉一國際董事郭志一表示，傳統漁業企業能脫穎而出，顯示傳統產業結合科技轉型的重要價值，公司過去兩年已透過技術把石斑魚成功出口至歐洲市場，未來將利用魚苗培育與養殖技術，進一步拓展歐洲水產市場。

郭志一形容，魚苗在水產養殖產業中的重要性猶如晶片(芯片)之於科技產業。隨著香港多個現代化海魚養殖場逐步投入運作，再配合漁業持續發展基金對種苗研發及加工設施的支持，本地漁農業有望藉科技升級拓展國際市場。

香港多所大學亦在本屆展覽表現亮眼。香港科技大學共奪得62個獎項，其中13個為評審團嘉許金獎，創下該校歷來最佳紀錄；香港大學獲得46個獎項，同樣刷新校方參展紀錄；嶺南大學則取得14項獎項，較往年倍增。

此外，多個機構亦獲國際獎項肯定。香港鐵路有限公司憑「Acoustic GearGuard」聲學齒輪監測系統奪得世界智慧財產權組織獎；香港應用科技研究院獲得10個獎項，納米及先進材料研發院亦取得8項殊榮。青年組方面，青松侯寶垣小學與香港創新基金各奪一項大獎。

創新科技及工業局局長孫東表示，香港科研的成就有賴創科實力與人才優勢，港府會繼續投放資源，全力打造香港成為國際創新科技中心。

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