港武術成世界語言 外國客想接觸不同門派 3天內充實安排

北京「十五五」規畫支持香港 建設中外文化藝術交流中心，香港學術及武術文化界人士認為，香港作為國際城市，在推動中華優秀傳統文化走向世界方面，具備獨特而重要的傳播者角色。

文匯報報導，香港樹仁大學助理副校長李家文近年積極推動中華武術與體育文化傳播。她指出，近年「深度遊」於各地興起，赴港旅客已不再只滿足於走馬看花式的觀光，而是希望更深入認識香港的文化內涵，以武術為例，那正可成為切入點促進文化交流，發揮其作為「世界語言」的跨地域吸引力。

李家文認為，在「十五五」規畫下，為更好融入國家發展大局，香港與大灣區其他城市可於文化傳播上加強合作交流，「除了在香港推廣武術之外，香港亦可主動與內地不同城市交流，因為內地與香港在武術傳播及教學方法上各有不同。正如學習語言一樣，不同流派、不同方式之間的交流，本身便十分重要，學習不應只限於單一模式。」而過程中亦可活用科技，將文化內容轉化為跨學科項目，達到交流目的。

香港資深詠春師傅楊永勣提到，在國家未來更重視文化強國的建設下，香港可在其中擔當中介的角色。對許多外國朋友而言，若希望學習中國功夫，香港是一個相對便利的地方，因為香港地方較小，資源也較集中；相比到內地，交通及地域跨度往往會拉長整個行程，但在香港，若外國學員想在短時間內接觸不同門派，兩三天內已可作出相當充實安排，這正是香港的天然優勢。

從事武術教學多年的他表示，觀察到近年外國朋友對中華武術的興趣明顯增加，而且增幅相當顯著，現時其學生來自五湖四海，包括西班牙、義大利 及美國等地。

楊永勣又說，功夫本身是一種極能體現中華文化的載體，但外界有時對它存有誤解，會集中看到其進攻性與殺傷力一面，卻忽略了背後的文化思維，明白武術境界並非在於攻擊，控制才是真正的保護之道。他希望香港武術界成員能把握「十五五」契機，更多持續出外推廣宣傳，為做好相關文化交流出一分力。