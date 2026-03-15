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啟德體育園獲選時代雜誌2026年全球最佳勝地 港唯一入選

香港新聞組／香港15日電
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時代雜誌14日公布「2026年全球最佳勝地」名單，從世界各地選出100個值得旅客到訪及體驗的目的地，香港啟德體育園成功入選，是唯一上榜的香港景點。（中通社）
時代雜誌14日公布「2026年全球最佳勝地」名單，從世界各地選出100個值得旅客到訪及體驗的目的地，香港啟德體育園成功入選，是唯一上榜的香港景點。（中通社）

開幕僅一年的啟德體育園獲美國時代雜誌評選為「2026年全球最佳勝地」之一，為該榜單中唯一入選的香港景點。該雜誌形容啟德體育園為機場關閉後沉寂的海岸線注入活力，彰顯香港作為國際體育及盛事之都的吸引力。

文匯報報導，香港中國旅行社副董事長、立法會選委會界別議員姚柏良認為，可透過啟德體育園這個國際知名品牌聯乘其他香港景點，以發揮品牌效應如推出交通、一站式旅遊配套等，將大型賽事、酒店、特色餐飲、景點串聯成旅遊套票，讓遊客不只是「打卡」，而是為「城市盛事」赴港深度旅遊。

姚柏良表示，也可配合大型賽事、音樂節與周邊酒店、特色餐飲、景點串聯成旅遊套票，例如可聯乘香港故宮的專題展覽如埃及展等，另配合不同節慶推出限定節目，或結合海洋公園與迪士尼樂園，提供涵蓋全港的完整旅遊行程。同時，可以透過東西兩岸的聯動，如結合啟德的體育娛樂國際知名品牌與西九文化區的文化藝術，利用兩岸海濱長廊與活動場地，將人流轉化為消費力，形成完整的海濱消費圈。

時代雜誌這項年度榜單精選全球100個最值得造訪的卓越目的地，涵蓋文化設施、公園以及旅遊地標等。時代雜誌指出，啟德體育園在過去一年成功舉辦多項國際級運動與娛樂活動，顯著鞏固香港作為亞洲體育與娛樂中心的地位，此項國際殊榮有助於吸引更多全球旅客。

啟德園發言人回應表示，這不僅是對啟德體育園世界級設施及多元體驗的肯定，亦彰顯香港作為國際體育及盛事之都的吸引力。未來將繼續引入高水平體育、文化及娛樂活動，為市民與旅客帶來更多精彩體驗，向世界展示香港的活力與魅力。」

體育園過去一年已舉辦7欖、Coldplay、鄧紫棋演唱會…超過120場國際及本地的體育以及娛樂盛事，其中主場館吸引逾190萬人次入場，當中的體育活動有超過84萬人次參與，而啟德主場館在去年全球大型場館票務銷量排名第三、總收入第五，並在兩項指標均位列亞洲第一。

圖為啟德體育園日前舉行首個戶外海濱年宵市集，現場共有30個攤位，集齊年花、手寫揮...
圖為啟德體育園日前舉行首個戶外海濱年宵市集，現場共有30個攤位，集齊年花、手寫揮春、新派賀年禮物等，市集主打寵物友善，吸引許多市民帶同毛孩在海邊逛市集辦年貨。（中通社）

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