我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

港研增歐美直航、轉機服務 離島渡輪下月加價長者最多貴4倍

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東局勢不穩影響客貨運，香港運輸及物流局長討為對香港來說是新機遇，香港往歐美的直航航班當局會研究加大運力；圖為香港國際機場。（中通社）
中東局勢不穩影響客貨運，香港運輸及物流局長討為對香港來說是新機遇，香港往歐美的直航航班當局會研究加大運力；圖為香港國際機場。（中通社）

香港運輸及物流局長陳美寶14日表示，現時中東局勢不穩，客貨運持續受阻，對香港來說是新機遇，當局會研究香港往歐美的直航航班加大運力，同時亦可提供轉機服務。她已向公共交通營辦商了解油價上升影響，若有個別營辦商申請調整票價，當局有機制處理，會確保市民可負擔票價，並顧及營辦商財政狀況。

明報報導，陳美寶14日表示，香港屬開放型經濟，航空網絡遍布全球，當局會密切關注及應對最新局勢對航運影響。她說，香港扮演重要轉口港角色，貨物經香港轉運到不同歐美或東南亞，過去貨物亦會經多個中東機場運輸，現時香港看到機遇，可加大往歐美直航及轉機航班的運力；而5月啟用的機場2號客運大樓預計亦可用作分流及加大運力，形容當局會竭力維持全球供應及貿易穩定。

據報導，國泰航空14日稱，會密切留意區域地緣政治發展，更具韌性、效率及靈活應對，重申本月已加開額外航班往返倫敦，並提供更多往返蘇黎世的機位。

報導稱，對於油價上升對航運業界影響，陳美寶稱過去一周曾與各航空公司就增加燃油附加費溝通，已向航空公司提出增加透明度，在公司網頁和機票上均要清楚列明燃油附加費，當局會留意香港燃儲存庫存量，確保有穩定充足供應。她續稱，已在青衣預留儲存綠色船用燃料用地，現已收到7份意向書，會盡快招標。

報導指，航運交通界立法會議員林銘鋒14日稱，航運公司往返歐洲航線現被迫繞道非洲好望角，部分大型船公司每個貨櫃運費已增1500至2000美元，保險費亦增10倍，估計相關成本會轉嫁中小企及消費者。林又稱，油價上升增加的士、小巴、專營巴士成本，惟不少業界向他反映營運壓力大，盼港府考慮給予臨時燃油補貼。他又建議短暫調低汽油稅「一兩元」。

另據大公報報導，香港離島6條主要渡輪航線4月1日起調整票價，運輸署建議中環來往長洲、榕樹灣、索罟灣及「橫水渡」4線加價12.5%；中環來往梅窩及坪洲兩線，署方建議取消普通船票，與高速船畫一票價；原有的長者2元優惠亦將同時改為「兩元兩折」，故4月起長者乘搭上述離島線船費將大增，各線平日單程貴63%至235%，假日更貴63%至385%，差不多達4倍。有離島區議員建議政府協助船公司拓展非票務收入，減輕經濟壓力，以減緩票價增長速度。

世報陪您半世紀

香港

上一則

契合醜萌審美 打工人的「牛馬麵包」引爆中國烘焙圈

下一則

13歲薩摩耶犬多病 重慶主人竟找來鄰居用菜刀虐殺

延伸閱讀

高油價禍延民生 港日用品漲聲起 衛生紙或貴2成

高油價禍延民生 港日用品漲聲起 衛生紙或貴2成
戰火波及 繞飛耗油 國際機票恐漲3成

戰火波及 繞飛耗油 國際機票恐漲3成
香港環境局約見車用燃油供應商 令資訊透明

香港環境局約見車用燃油供應商 令資訊透明
要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

2026-03-11 06:30

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤