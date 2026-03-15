港研增歐美直航、轉機服務 離島渡輪下月加價長者最多貴4倍

中東局勢不穩影響客貨運，香港運輸及物流局長討為對香港來說是新機遇，香港往歐美的直航航班當局會研究加大運力；圖為香港國際機場。（中通社）

香港 運輸及物流局長陳美寶14日表示，現時中東局勢不穩，客貨運持續受阻，對香港來說是新機遇，當局會研究香港往歐美的直航航班加大運力，同時亦可提供轉機服務。她已向公共交通營辦商了解油價上升影響，若有個別營辦商申請調整票價，當局有機制處理，會確保市民可負擔票價，並顧及營辦商財政狀況。

明報報導，陳美寶14日表示，香港屬開放型經濟，航空網絡遍布全球，當局會密切關注及應對最新局勢對航運影響。她說，香港扮演重要轉口港角色，貨物經香港轉運到不同歐美或東南亞，過去貨物亦會經多個中東機場運輸，現時香港看到機遇，可加大往歐美直航及轉機航班的運力；而5月啟用的機場2號客運大樓預計亦可用作分流及加大運力，形容當局會竭力維持全球供應及貿易穩定。

據報導，國泰航空14日稱，會密切留意區域地緣政治發展，更具韌性、效率及靈活應對，重申本月已加開額外航班往返倫敦，並提供更多往返蘇黎世的機位。

報導稱，對於油價上升對航運業界影響，陳美寶稱過去一周曾與各航空公司就增加燃油附加費溝通，已向航空公司提出增加透明度，在公司網頁和機票上均要清楚列明燃油附加費，當局會留意香港燃儲存庫存量，確保有穩定充足供應。她續稱，已在青衣預留儲存綠色船用燃料用地，現已收到7份意向書，會盡快招標。

報導指，航運交通界立法會議員林銘鋒14日稱，航運公司往返歐洲航線現被迫繞道非洲好望角，部分大型船公司每個貨櫃運費已增1500至2000美元，保險費亦增10倍，估計相關成本會轉嫁中小企及消費者。林又稱，油價上升增加的士、小巴、專營巴士成本，惟不少業界向他反映營運壓力大，盼港府考慮給予臨時燃油補貼。他又建議短暫調低汽油稅「一兩元」。

另據大公報報導，香港離島6條主要渡輪航線4月1日起調整票價，運輸署建議中環來往長洲、榕樹灣、索罟灣及「橫水渡」4線加價12.5%；中環來往梅窩及坪洲兩線，署方建議取消普通船票，與高速船畫一票價；原有的長者2元優惠亦將同時改為「兩元兩折」，故4月起長者乘搭上述離島線船費將大增，各線平日單程貴63%至235%，假日更貴63%至385%，差不多達4倍。有離島區議員建議政府協助船公司拓展非票務收入，減輕經濟壓力，以減緩票價增長速度。