我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

香港環境局約見車用燃油供應商 令資訊透明

香港新聞組／香港14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

國際油價持續波動，香港環境及生態局13日向本地主要車用燃油供應商重申，他們加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據，保障香港能源供應穩定。此外，多間航空公司近日相繼宣布提高燃油附加費，大灣區航空13日宣布，由於燃油價格上漲，18日起，調整個別航線的燃油附加費。

綜合香港01、大公報報導，環境及生態局已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定，並將會約見本地主要車用燃油供應商，跟進如何向公眾加強資訊透明度。

當局稱，能源對香港的經濟和社會運作攸關重要，政府在能源方面的的首要目標是保障香港能源供應穩定。鑑於中東地區的局勢，政府已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定。

當局續指，原油與成品油是不同的產品，因此在中東地區局勢影響下國際原油價格的變動，與車用燃油零售價的調整未必同步。例如倫敦布蘭特原油曾在上星期下跌約兩成，但同期無鉛汽油及柴油的成品油價（普氏平均價）仍然上升約兩成。當局促本地主要車用燃油供應商加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據。

此外，根據大灣區航空公布的最新方案，馬爾地夫航線每程燃油附加費將由現水平大幅調升至541元（港幣，下同，約69美元），較原先費用增逾九成。除內地航線維持現水平或另行公布外，所有由香港出發前往亞洲其他目的地的航線，燃油附加費將由原水平增加超過一倍，統一調整為每程290元，相關調整將適用於18日或之後簽發的機票。抵港航班方面，由內地、日本、菲律賓赴港的航段不受影響，其餘目的地將加收100至200多元。

世報陪您半世紀

香港

上一則

牠們大批在江蘇闖田毀作物 農民也難阻 官方稱已投保補償

下一則

2000隻蟻后藏行李 中男涉走私肯亞機場被捕

延伸閱讀

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落
要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

香港油價漲 跨境車輛改裝油缸從中國偷運汽油轉賣

香港油價漲 跨境車輛改裝油缸從中國偷運汽油轉賣
油價飆升消費者只能挨打? 開車省荷包訣竅看過來

油價飆升消費者只能挨打? 開車省荷包訣竅看過來

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起