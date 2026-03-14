香港環境局約見車用燃油供應商 令資訊透明

國際油價持續波動，香港 環境及生態局13日向本地主要車用燃油供應商重申，他們加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據，保障香港能源供應穩定。此外，多間航空公司近日相繼宣布提高燃油附加費，大灣區航空13日宣布，由於燃油價格上漲，18日起，調整個別航線的燃油附加費。

綜合香港01、大公報報導，環境及生態局已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定，並將會約見本地主要車用燃油供應商，跟進如何向公眾加強資訊透明度。

當局稱，能源對香港的經濟和社會運作攸關重要，政府在能源方面的的首要目標是保障香港能源供應穩定。鑑於中東地區的局勢，政府已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定。

當局續指，原油與成品油是不同的產品，因此在中東地區局勢影響下國際原油價格的變動，與車用燃油零售價的調整未必同步。例如倫敦布蘭特原油曾在上星期下跌約兩成，但同期無鉛汽油及柴油的成品油價（普氏平均價）仍然上升約兩成。當局促本地主要車用燃油供應商加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據。

此外，根據大灣區航空公布的最新方案，馬爾地夫航線每程燃油附加費將由現水平大幅調升至541元（港幣，下同，約69美元），較原先費用增逾九成。除內地航線維持現水平或另行公布外，所有由香港出發前往亞洲其他目的地的航線，燃油附加費將由原水平增加超過一倍，統一調整為每程290元，相關調整將適用於18日或之後簽發的機票。抵港航班方面，由內地、日本、菲律賓赴港的航段不受影響，其餘目的地將加收100至200多元。