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高油價禍延民生 港日用品漲聲起 衛生紙或貴2成

香港新聞組／香港14日電
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中東戰事推高國際油價，香港民生日用品「漲聲響起」。(中通社資料照片)
中東戰事推高國際油價，香港民生日用品「漲聲響起」。(中通社資料照片)

中東戰事持續，推高國際油價，令香港民生領域所受連鎖影響持續升溫，部分日用品面臨漲價。藥房業界表示，衛生紙及紙巾類供應商因運輸成本增加，日後衛生紙或加價20%，洗衣液、洗潔精等石油副產品價格亦有機會上升；漁業目前估計已有20%漁船停航，海魚供應將愈趨緊張；小巴等交通工具經營成本增加，業界擬申請加價紓困；裝修工程也因成本上漲面臨加價壓力。

文匯報報導，市民對中東戰事引致的生活成本上升感到無奈，感慨「戰爭禍害無窮」。業界表示，由於局勢及油價影響，令產品運輸費用高昂，且石油副產品成本亦上漲，因此衛生紙、洗潔精等也要加價。有百貨商業界人士預告，多款食品和日用品也會加價，最多或加15%，但表示市民無須恐慌性囤購貨物，以免抬高物價。

港九藥房總商會理事長林偉文13日表示，石油價格上漲的影響將分階段顯現，運輸成本上升已即時體現，不少運輸公司已面臨「送貨油錢不夠」困境，即使能勉強支撐，未來或需調漲運費，彌補油價上漲的成本損失，而廁紙、紙巾等就會因運費上升而加價20%。

至於洗潔精等石油副產品，由於廠家尚有數月原料庫存，故加價壓力暫未顯現，但庫存耗盡後，相關產品價格亦將跟漲，形成循環性加價情況。

他指出，油品的儲存有嚴格規範，受倉儲空間以及安全隱憂限制，無法大量囤積，而紙品等民生用品雖不易變質，但普通家庭不會過度採購，故無須擔心出現大規模搶購潮，但廁紙因單價較低，加價更易被市民感知，強調若戰爭持續，或影響日用品入口，「不僅加價，很多東西根本都來不了」。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，香港多款食品、日用品等必需品，短期內或迎來5%至15%加價，若局勢進一步惡化，加幅更可能達20%，長期戰事甚至會牽動整體民生物價體系。他補充，香港絕大多數食品、日用品依賴進口，內地輸港的蔬菜等農產品，因車隊運輸用油成本增加，價格壓力已開始顯現，相關成本最終將轉嫁至消費者。

另據大公報報導，土公共小巴車主司機協進總會主席張漢華13日表示，近月柴油價格多次上調，若按目前油價走勢推算，4月專用氣站或將上調氣價約1港元，石油氣小巴每更的成本將增加近100港元（約12.7美元），營運壓力驟增，業界或被迫加價。

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