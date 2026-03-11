我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

稅制低又簡單、資本自由流動…調查：9成家辦已在港投資

香港新聞組╱香港11日電
香港金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心10日舉行新聞發布會，指香港家族辦公室行業增長動力強勁；91%受訪者表示已投資香港市場，信心主要源於香港的完善監管架構、資本自由流動、成熟金融市場和具競爭力的稅制。(中新社)
全球地緣政治局勢持續緊張，促使超高資產淨值人士加快重新配置財富。金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心昨日發表報告指出，香港憑藉簡單低稅制、成熟金融市場及資本自由流動，在全球爭奪家族辦公室的競爭中保持優勢。調查顯示，91%受訪家辦業界持份者表示已在香港投資，反映市場對香港金融體系仍具信心。

綜合大公報、文匯報報導，報告指出，香港吸引家族辦公室落戶的主要原因，包括完善監管制度、資本自由流動及具競爭力的稅制。隨著全球資金尋求更安全與多元化配置，香港、新加坡、瑞士及阿聯酋杜拜正展開激烈競爭，力爭吸引家族辦公室進駐。

在地緣政治環境日趨複雜的背景下，香港「背靠內地、連接全球」的定位被視為最大優勢。香港活躍的首次公開招股（IPO）市場與二級市場交易，也為家辦投資提供多元機會。對希望分享中國創新紅利的全球資金而言，香港更是進入內地科技產業的重要門戶，尤其在人工智能、半導體及生物科技等前沿領域。

調查亦顯示，家族辦公室的投資策略正逐漸多元化。股票（91%）與固定收益（79%）仍是主要配置，但對另類投資興趣增加。未來三年，平均有34%受訪者計畫提升私人市場投資比例，反映家辦對長期資產配置與多元投資需求上升。

在政策層面，香港為家族辦公室提供針對性的利得稅豁免，且毋須事前審批或強制本地投資比例，靈活度較高。分析認為，在全球資金重新布局的趨勢下，香港穩定制度及國際金融中心地位，仍將是家族辦公室配置資產的重要平台。

與其他金融中心相比，瑞士雖長期是全球離岸財富管理重鎮，但近年受歐洲政局不穩及銀行業波動影響，部分資金開始流向亞洲。據估計，瑞士單一家族辦公室管理資產規模超過6000億瑞士法郎，但相對較高稅率及資產配置需求變化，促使部分歐洲家族將投資重心轉向亞洲或中東。

香港 瑞士

嚴打非法賺外快 香港入境處拘14外傭、6名聘用黑工老闆

發戰爭財？ 馬士基、MSC提高費用、中斷服務被中國約談

