我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

黎智英涉港版國安法遭重判20年 律師團隊：不會上訴

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黎智英涉犯港版國安法被判刑20年，其香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。（美聯社）
黎智英涉犯港版國安法被判刑20年，其香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。（美聯社）

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英，早前被裁定串謀勾結外力、煽動等3罪成立，上月被判有期徒刑20年，為港版國安法生效以來最嚴厲判決。黎智英的香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

綜合香港明報、網媒「法庭線」報導，黎智英的香港律師團隊6日確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

蘋果國安案上月宣判，黎智英被判囚20年，同案8名認罪被告分別判囚6年3個月至10年。被判有期徒刑10年的前蘋果日報主筆馮偉光，已於本月2日提出刑期上訴。案件暫未排期聆訊。

報導指出，黎智英子女早前罪成後，均先後公開質疑上訴用處，形容目前應尋求政治解決令黎智英獲釋。美國總統川普先前稱，去年底與大陸國家主席習近平在南韓會面時，曾向習提及考慮釋放黎智英。川普預計本月底訪問北京，屆時是否談及黎智英案，備受矚目。

此前，黎智英被控欺詐案剛獲撤罪。他被指向科技園公司隱瞞違反將軍澳工業邨租契，2022年遭判囚5年9個月，案件在2月26日上訴成功，其定罪與刑罰獲得撤銷。

BBC指出，黎智英因國安案被判的20年，其中2年與欺詐案同期執行，但因欺詐刑期被撤銷，國安案刑期提早計算，出獄時間有所縮減，但仍要服刑至2040年。自2020年以來，黎智英一直處於被關押狀態。

世報陪您半世紀

黎智英 習近平 川普

上一則

散裝船「鐵娘子」改掛「中國所有」獲放行荷莫茲海峽

延伸閱讀

蘋果日報前總編馮偉光上訴 黎智英案首宗 刑期10年僅次黎

蘋果日報前總編馮偉光上訴 黎智英案首宗 刑期10年僅次黎
曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前
國情咨文演說／黎智英女兒受邀出席 強生：美國決心保黎獲釋

國情咨文演說／黎智英女兒受邀出席 強生：美國決心保黎獲釋

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點