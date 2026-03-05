我的頻道

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

人大：中央續惠港 特首：速推5年規畫 全方位對接十五五

香港新聞組／香港5日電
14屆全國人大四次會議4日在北京人民大會堂舉行預備會議；圖為會前，香港特區全國人大代表步入會場。(中新社)
14屆全國人大四次會議4日在北京人民大會堂舉行預備會議；圖為會前，香港特區全國人大代表步入會場。(中新社)

對於香港在十五五期間展現的角色，中國大陸14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，將繼續推出惠港政策措施。李家超5日列席人大會議開幕會，他4日表示，香港會抓緊國家「十五五」規畫的機遇，快馬加鞭、提速發展，帶領港府全速推進香港5年規畫的編制工作，全方位對接國家「十五五」規畫。

多名港區全國人大代表4日在北京會見傳媒。(中通社)
多名港區全國人大代表4日在北京會見傳媒。(中通社)

婁勤儉稱，中共中央總書記習近平在今年新年賀詞中強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。「十五五」規畫《建議》明確提出，「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心」，「支持港澳打造國際高端人才集聚高地」。下一步會繼續推出惠港政策。

婁勤儉說，在新起點上，香港一定能夠充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，在中國式現代化進程中實現新躍升。

大公報報導，香港特首李家超在社交媒體表示，4日上午他向港澳辦夏寶龍主任匯報了香港有關經濟、民生和社會等方面的最新情況。李家超表示，「會主動融入和服務國家發展大局，為實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。」

李家超4日引述夏寶龍指出，去年12月習近平主席聽取特首述職報告時強調，香港要主動對接國家「十五五」規畫；14屆全國人大四次會議即將審查「十五五」規畫綱要草案，相信港府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個5年規畫。

中國大陸14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十...
中國大陸14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，繼續推出惠港政策措施，圖為北京人民大會堂外。（記者黃雅慧／攝影）

李家超感謝夏寶龍主任對香港特區的指導和關心，以及對港府工作的支持和肯定。今年是「十五五」規畫開局之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年。本屆特區政府自上任以來，積極鞏固和落實「十四五」規畫下的「八大中心」定位，在守正創新同時發掘新經濟增長點，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加快發展國際創新科技中心建設，以及推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。

