港新財案派糖比去年多1.8倍 209萬納稅人受惠 中產市民驚喜

2月25日下午，港府財政司司長陳茂波舉行記者會，就新一份財政預算案會見媒體。圖為陳茂波(左二)、財經事務及庫務局局長許正宇(右二)等出席記者會。 (中新社)

香港 政府25日公布新年度財政預算案，財政司長陳茂波稱預算案的思路聚焦拚經濟、謀發展、惠民生，平衡香港短中長期發展。但展讀可見，這份預算案的新內容，都在「對接」中國內地經濟，香港自身經濟則以穩固金融、航運兩大國際中心為重頭戲。較引人注意的有港府 致力落實與工信部簽署的「關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議」，在香港建設首個中國境外國家製造業創新中心。

大公、文匯報報導，陳茂波表示，新年度預算案提出多項支援市民及企業的措施，包括薪俸稅和個人入息課稅、利得稅及差餉寬免等合共158億元（港元，下同，約20.2億美元）的一次性紓緩措施，力度較去年倍增。因應多項免稅額多年以來未調整，預算案建議一次過上調個人、單親、已婚，以及供養父母和子女的免稅額，令港府庫房每年少收52億元，包括把個人及單親免稅額上調1.3萬元至14.5萬元，以及已婚人士免稅額相應地增至29萬元，料約209萬名納稅人受惠。陳茂波指出，連同一次性措施涉及的金額規模接近220億元，「這粒糖比去年的78億元多1.8倍。」

預算案建議的一次性支援市民和企業措施，包括寬減2026/27年度首兩季住宅及非住宅物業差餉，每季上限500元；寬減2025/26課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限3000元；寬減2025/26課稅年度100%利得稅，上限3000元；以及綜援等受助人「出雙糧」，合共涉款158億元。新年度預算案明顯「加甜」，其中薪俸稅及利得稅退稅 上限較去年的1500元倍增；住宅及非住宅物業的差餉寬減比去年多一季。

預算案同時建議，由2026/27課稅年度起上調多項免稅額，包括把個人基本免稅額及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元，已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元；把子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增至14萬元。

供養父母或祖父母的免稅額方面，受養人年齡介乎供養55歲至59歲者的免稅額由2.5萬元增至2.75萬元、年滿60歲的免稅額由5萬元增至5.5萬元，與其同住享有的額外免稅額俱按同樣幅度增加。若受養人的父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限亦由10萬元增至11萬元。

這份預算案有多項「派糖」措施，大大紓緩基層及中產壓力，其中家庭年收入100萬元的陳先生表示「有驚喜」！雖然免稅額上調幅度不大，但沒料到政府連已婚人士及供養父母的免稅額都同時增加，「還是要感謝特區政府『派糖』，紓緩了我們這些上有老、下有小的夾心中產部分負擔。」