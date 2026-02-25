新春遊港客年增14% 尖沙咀商場消費增6成 74%內地團過夜

新世界發展有限公司表示，今年春節黃金周期間，訪港旅客趨增，集團旗下的國際文化零售地標K11 MUSEA亦丁財兩旺，於2月16日至2月22日期間的人流比去年同期上升10%，創開業以來春節假期新高。(中通社)

一連9天的內地春節 黃金周23日圓滿結束，由香港 政務司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組24日表示，接待旅客的各項安排暢順。

大公、文匯報報導，根據入境處數字，黃金周期間約有177萬人次旅客訪港，較去年同期升14%。當中，內地旅客共約150萬人次，非內地旅客共約27萬人次，俱按年升14%。9天黃金周期間約有2400個內地入境旅行團合共接近8.4萬人次訪港，過夜行程占約74%，旅行團數目較去年8天春節黃金周升約9%。旅行團秩序整體良好，黃金周期間酒店入住率普遍達到9成。

陳國基指出，今年春節黃金周期間，香港各區洋溢着濃厚的節日氣氛，多項節慶活動廣受市民與旅客歡迎，不單讓全城喜氣洋洋，更有效帶動人流，刺激消費，為零售、餐飲、旅遊等不同行業帶來機遇，展現香港活力洋溢、歡迎四方來客的都會風采。

工作小組指出，黃金周期間訪港旅客遍布不同景點，主要景點包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼 樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利。其中，年初二晚在維港舉行的農曆新年煙花匯演吸引逾36萬名市民及旅客駐足觀賞；年初三的賽馬日亦吸引逾2萬名旅客入場。

新世界發展有限公司表示，今年春節黃金周期間，訪港旅客趨增，集團旗下尖沙咀商場K11 MUSEA亦丁財兩旺，除夕至初六人流比去年同期上升10%，創下開業以來農曆新年假期的新高，旅客消費亦按年增加60%，其中錄得最大額單筆消費超過200萬元（港幣，下同，約25.5萬美元）。

馬年新春期間，一系列節慶活動落戶K11 MUSEA，如姜氏金龍醒獅團的「五福臨門」表演等。早前K11亦推出「環球新味之旅」餐飲電子禮券（每人總值逾1500元），以及與Alipay合作推出旅客獎賞活動，以刺激訪客消費。會員消費按年增加54%，當中珠寶鐘表、國際奢侈品牌表現最為亮眼，分別按年增140%及40%。

西貢東郊野公園熱門景點方面，漁護署於鹹田灣、西灣及浪茄灣的營地增設大型垃圾收集桶，同時加強打擊違法行為。期間在麥理浩徑第一、二段，以及附近鹹田灣、西灣及浪茄灣等指定露營地點共有32宗執法個案，涉及亂拋垃圾、於指定燒烤地點或營地以外地方非法生火。