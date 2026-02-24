黎智英女兒公開致函 盼谷愛凌發揮對北京影響力促中放人

黎智英女兒黎采兒公開致函代表中國出戰冬奧的滑雪名將谷愛凌，要求她為其父黎智英發聲。(路透)

香港 壹傳媒創辦人黎智英 因違反國安法被判20年徒刑。在父親78歲高齡、健康急速惡化之際，女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌 ，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。

黎采這封信21日刊登於紐約郵報。黎采在信中先祝賀谷愛凌（Eileen Gu）於米蘭冬季奧運再創歷史佳績，接著話鋒一轉，提到谷愛凌曾強調，美國的成長背景與教育賦予她使命感，並讓她立志以自身影響力「成為善的力量」。

「在本屆冬奧期間，您表示自己展現了在美國學到的最佳價值。」黎采寫道，「而這些價值──言論自由、同理心、對個人尊嚴的尊重──也是我從父母身上學到並珍視的。」

黎采呼籲谷愛凌，作為在中國社會備受尊敬的人物，或能成為促成人道行動的關鍵力量。「請您向中國官員反映我父親的情況，敦促他們允許一位和您一樣珍惜自由的老人，安享晚年。」

谷愛凌出生於加州，就讀史丹福大學，母親為旅美中國移民。她於2019年決定代表中國出賽，當時形容這是「極其艱難」的選擇。隨著美中地緣政治緊張升溫，她的決定在美國社會引發爭議。

黎采的公開信在網路上引發討論。有網友質疑此舉難以奏效。一名暱稱「Lake Dweller」的留言者稱，這是一封出色且聰明的政治行動，但認為谷愛凌「只在乎自己」，不會為黎智英做任何事。

另一名網友則指出，北京曾支付谷愛凌1400萬美元代言費，金額高於美國任何贊助，「她不會為此冒險，因為那將損及她在中共的地位。」

也有網友挺黎采。一名自稱「ET Phone Home」的留言者表示，黎采的公開信是對谷愛凌的「巧妙回擊」，指谷愛凌代表中共，是對美國的背叛，她既享受著美國自由，又用她冷酷的貪婪之心貶低美國。

被問到黎智英能否申請保外就醫，香港懲教署長黃國興23日指出，香港法律不存在保外就醫安排，在囚者須完成服刑才可離開監獄，除非按法律規定獲減刑或能提早釋放。

黃國興稱黎智英在藥物治療和觀察之下，其身體狀況穩定。他又指出，懲教院所有醫院，亦有合資格醫護人員提供24小時醫護服務，如有需要，醫生將個案轉介至醫管局專科醫生跟進。