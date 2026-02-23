香港馬王「嘉應高昇」18連勝 破「精英大師」紀錄

我的頻道

香港新聞組／香港23日電
圖為騎師潘頓策騎「嘉應高昇」勝出「2024年浪琴香港短途錦標」賽事。（中新社資料照片）
22日在沙田馬場上演香港速度系列次關的一級賽女皇銀禧紀念盃，全球最高評分短途馬「嘉應高昇」以破場地紀錄時間攻下這項總獎金高達1300萬港元（約166萬美元）的大賽，將連勝佳績增至18場，打破另一項香港紀錄。練馬師大衛希斯相信此駒在可見將來，可望延續其於短途組別的壟斷局面。

大公報報導，香港傳奇名駒「精英大師」曾於2002年至2005年期間締下17連勝，「嘉應高昇」22日打破這項塵封近21年的香港賽駒連勝紀錄。牠更造出1分19.36秒的超卓時間，刷新之前由「安騏」及今賽其一對手「包裝天將」共同保持的沙田1400米草地賽場地紀錄。

「嘉應高昇」的騎師潘頓賽後表示，大衛希斯在賽前曾叮囑他22日可以嘗試刷新場地紀錄時間。結果潘頓末段在只以手足催策的情況下，這匹應屆馬王仍能以三個半馬位之先大勝「驕陽明駒」奪冠。「金鑽貴人」再落後「驕陽明駒」一又四分一馬位跑獲季軍。

據報導，今仗勝後，「嘉應高昇」將其服役以來的戰績改寫為21戰19勝。此駒在其三歲馬季曾兩度以短距離飲恨而屈居亞軍，但其後至今未逢敵手。

「嘉應高昇」自2024年2月後保持不敗，這段期間牠豪奪8項一級賽冠軍，包括兩度勝出香港短途錦標（2024及2025年）、兩奪百周年紀念短途盃冠軍（2025及2026年）、遠征澳洲攻下珠穆朗瑪峰錦標（2025年）、揚威主席短途獎（2025年）及連勝兩屆女皇銀禧紀念盃（2025及2026年）。

「嘉應高昇」22日的奪冠表現令人咋舌，大衛希斯賽後表示倘若這匹五歲賽駒能夠保持健康狀況穩定，牠可望在未來18個月繼續維持現有的高水準演出。

