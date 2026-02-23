新春102萬內地客訪港升13% 假期最後一天 排隊人潮不減

我的頻道

香港新聞組／香港23日電
2月22日大年初六，舊油蔴地警署吸引大批遊客到訪打卡，不少內地旅客專程前來拍照留念，人流絡繹不絕。（中通社）
2月22日大年初六，舊油蔴地警署吸引大批遊客到訪打卡，不少內地旅客專程前來拍照留念，人流絡繹不絕。（中通社）

春節假期昨日結束，截至昨晚9時，香港入境處於各口岸共錄得102.2萬出入境人次，當中入境超過63.4萬人次；昨日共有近19萬旅客入境，當中逾16.5萬人次是內地旅客。內地春節長假亦在今日完結，年廿九至初五，六日共約102萬內地客入境香港，按年升13%。

大公報報導，香港各旅遊熱點在新年期間大受旅客歡迎，其中油蔴地警署光影之旅展覽日日爆滿。昨日在現場觀察，門口的旅客自發合照隊伍一度須等近半小時，禮品廊門口亦逾50人排隊等候入內，警察熊貓公仔、警徽磁貼等紀念品熱賣，暫時缺貨。

據報導，汕頭旅客李小姐表示，自幼看港產片和港劇長大，雖未搶到票入內，在門口排隊近半小時拍照，已經十分值得和滿足。福建旅客周女士感嘆，新年期間來港旅遊的人流量比想像中更多，她與家人此次留港三日，到訪維港、太平山、西九文化區等不同景點，而油蔴地警署是必打卡點，提前半個多月就計畫買票參觀。江西旅客趙先生成功購票入內參觀，他說《英雄本色》等多部港產片的角色深入人心，此次參觀終於有機會圓了港產片夢，認為場景十分真實，有身臨其境的感覺。

此外，昨日香港各景點排隊人潮仍不減，旅遊發展局網頁顯示，昨日下午由中環至山頂的山頂纜車須排隊30至60分鐘，中環摩天輪須排隊超過60分鐘，昂坪360的昂坪至東涌方向亦須排隊超過60分鐘。

報導稱，旅遊業議會主席譚光舜表示，由年廿八至大年初四，訪港旅客暫時有8%的增長，預計整個黃金周，內地及海外旅客按年都各有約一成的增長，平均留港三晚多。他表示，整體旅客數目的增長與新春活動吸引有關，當中賽馬旅遊有驚喜，增長較快，「旅客很喜愛去看，因為很熱鬧和刺激，這麼多人一起入場的氣氛令他們十分享受，也可以參觀和認識更多賽馬及其歷史等。」他建議可開辦參觀團進一步吸客。

香港 春節

