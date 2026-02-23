香港護生態 熱門景點擬推預約制 漁護署研究收費可行性

香港熱門景點擬引入預約制度及收費，圖為鹹田灣營地。（取材自漁護署臉書）

農曆新年假期尾聲，不少外遊市民昨日陸續回港，各口岸人頭湧湧。截至昨晚9時，共有102萬人次出入境，當中約43萬港人入境。另外，新春期間大量訪港旅客到訪西貢東郊野公園熱門景點及露營地點。港府 文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，希望香港 旅遊業可以做到令旅客樂而忘返，一來再來。

文匯報報導，港府漁農自然護理署表示，早在農曆新年開始前已制定管理計畫，以保護生態環境，署方正研究轄下熱門景點的長遠管理策略，參考今年經驗，研究引入預約制度及收費等的可行性，計畫今年下半年諮詢立法會。

漁護署表示，西貢東郊野公園熱門景點和露營地點的秩序及衛生情況，與計畫預計情況相若，未出現嚴重破壞或失控問題。該署人員前晚在西灣營地巡視，亦未發現有非法露營情況。昨早到鹹田灣、西灣和浪茄灣營地實地視察，露營者遺下的衛生情況與秩序均符合預期，沒有嚴重破壞問題。另一熱門地點東壩一帶，環境衛生及人流管理亦與預期情況相若。

漁護署昨日在社交平台發帖表示，14日新春黃金周甫開始便執行各項措施，包括到熱門地點宣傳教育、巡邏執法、保持場地清潔，並提醒營友露營禮儀和守則，食物環境衛生署亦在西貢鹹田灣公廁安排事務員值勤。

截至昨早11時，署方在麥理浩徑第一、二段和附近指定露營地點包括鹹田灣、西灣和浪茄灣營地共有26宗執法個案，包括亂拋垃圾與指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。

據報導，羅淑佩在電台節目上表示，要振興香港旅遊，文化和體育是重要的載體，惟香港部分場地規模未及其他地方，故需要考驗觸覺、眼光。其中，香港舉辦大型演唱會可吸引很多內地觀眾訪港，部分演唱會的內地觀眾占比達整體六成，並帶動餐飲、物流、交通及酒店業等，甚至有粉絲邀約化妝師替他們化妝，打扮後看秀及打卡拍照，亦會帶動周邊產品銷售。

羅淑佩認為，香港景點如一成不變，總會有天令旅客感到煩倦。而盛事則不同，如有不同心儀歌手在不同時間舉辦演唱會，可以吸引旅客再訪港。她希望香港旅遊做到令旅客樂而忘返，念念不忘，一來再來。

她說，香港旅遊業部分地方要急起直追，例如十年前旅遊最高峰時，未必追求優質服務，但她相信這想法如今已失效，旅客對服務態度已有更高的要求，香港業界要提升服務。