海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

港男曾淋3女不明液 保釋後再犯 聲稱自己有怪癖 沒精神病史

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年12月至今年2月期間，一名34歲男子涉嫌在沙田區隨機向夜歸三名年輕女子淋潑不明液體，他1月曾經被警方拘捕，但之後再度犯案。據了解，男子沒有精神病紀錄，但聲稱自己有怪癖，犯案動機或與個人情緒問題有關。男子現正被扣留調查，案件將於23日在沙田裁判法院提堂。

綜合明報、香港01報導，男子姓張，報稱為廚師，居於沙田。警方初步調查顯示，張與三女互不相識。張已被暫控三項「遊蕩」罪。

沙田警區刑事調查隊督察馮煒程稱，首宗案件發生於去年12月25日凌晨，一名女子途經大圍美田路近紅梅谷路的行人天橋時，發現有不明液體滴在頭髮上，她隨即回頭查看，見到一名站在背後的男子轉身逃走，遂報警求助。警方經調查後，今年1月8日以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名34歲男子。他其後獲准保釋候查。

今年2月17日晚上，一名女子途徑隆亨邨善心樓時，發現頭髮及外套沾有不明液體；另外一名女子在2月19日凌晨途徑車公廟路遊樂場時，亦感覺到有不明液體滴落她的頭髮，回頭發現一名男子從她身後逃走。兩名事主經電子報案中心舉報後，警方立即翻查區內大量閉路電視片段及分析情報，發現三宗案件均為同一人所為。

警方在2月21日凌晨再次以「遊蕩」罪拘捕該名男子。

據了解，男子在深夜或凌晨時分隨機向單獨行走的妙齡女子犯案，以約50毫升小樽裝載液體，趁機滴在女事主頭部，惟液體成分仍有待調查。警方重申，任何人如觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第160條「遊蕩」罪，最高刑罰為監禁兩年。

