香港最新失業率 由3.8%微升至3.9%

香港新聞組／香港21日電
香港失業率從2025年10月至12月的3.8%，上升至2025年11月至2026年1月的3.9%。（中新社資料照片）
香港失業率從2025年10月至12月的3.8%，上升至2025年11月至2026年1月的3.9%。（中新社資料照片）

香港最新失業率上升至3.9%，相關官員表示，一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。

中央社、香港01報導，港府統計處20日發表的最新勞動人口統計數字（即去年11月至今年1月的臨時數字），經季節性調整的失業率由去年10月至12月的3.8%，上升至去年11月至今年1月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.7%的水平。

與去年10月至12月比較，去年11月至今年1月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。失業率（不經季節性調整）的上升主要見於保險業、建造業，以及金融業；而下跌則主要見於運輸業，以及清潔及同類活動業。

統計處又指出，總就業人數由去年10月至12月的366萬7000人，下跌至去年11月至今年1月的366萬5900人，減少約1100人。去年11月至今年1月的總勞動人口為380萬4300人，與去年10月至12月的數字（380萬5200人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「去年11月至今年1月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間微升0.1個百分點至3.9%。與此同時，就業不足率維持在1.7%不變。勞動人口與上一個三個月期間的水平大致相若。同期總就業人數稍微下跌。」

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟持續增長的勢頭應有助支持整體勞工市場。然而，一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。」

