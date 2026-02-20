我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

港客在北海道遭酒瓶打傷頭 日媒：疑餐桌禮儀爆糾紛

香港新聞組／香港20日電
一名香港居民18日於日本札幌一間餐廳內被日本食客用啤酒瓶打傷頭部。據當地傳媒報導，事件可能是餐桌禮儀糾紛引發。港府表示，已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

香港01引述日媒「STV新聞北海道」報導，事件發生在18日凌晨約一時，事發地是札幌市中央區一間酒店內的餐廳，遇襲者為一名52歲香港男遊客，施襲者是一名報稱公司高層（會社役員）的50歲日本男子。

警方稱，兩名男子互不相識，當時都在餐廳喝酒。調查顯示，事件似乎是由於餐桌禮儀的爭執而引起。

香港特區政府19日發新聞稿，提醒前往日本的港人注意安全，並指已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

報導指出，曾在日本公司工作多年的旅遊達人項明生形容事件奇怪，坦言香港人「見得世面多」，亦多去日本，比較懂得餐桌禮儀。

他提醒港人數點遊日用膳時的注意事項，進入餐廳時，須由餐廳職員安排入座，即使已有同桌入座，亦切忌自行進入；在座位如要召喚服務員，亦不應該大叫，應使用座位的召喚鈴。不應將筷子指向他人　當地人視為「極不禮貌」。

若在當地工作的港人，應酬時則要留意飲酒的禮儀，例如碰杯時下級的杯不能高過上司，亦須同時說「乾杯」。他表示，如被當地人糾正，表明自己遊客身份或有幫助。

日本 香港 港府

