港味中國年 14個年宵花市開鑼 維園400攤吸引外地遊客

香港新聞組／香港12日電
全港最大的2026維園年宵市場11日開鑼，今年共設有400個攤檔，方便市民購買賀年花卉、食品、裝飾和揮春等，迎接新年；圖為維園年宵市場擋主創擺出意造型吸引顧客。(中通社)
香港各區14個年宵花市11日開鑼，規模最大的維園年宵花市首日已吸引大批人潮入場，除了本地市民，亦有來自山東、廣東等旅客入場，甚至有美國旅客跟隨本地導遊行年宵，品嘗港式美食兼賞花。本周六是情人節，年宵花市內已有花檔提前擺出情人節花束，1314朵紅玫瑰紮成的巨大情人節花束吸引不少市民拍照打卡。

大公報報導，維園年宵花市今年共設有400個攤位，包括180個濕貨攤位、216個乾貨攤位，及4個快餐攤位。中午起場內人潮愈來愈多，不少市民到場感受新春氛圍。濕貨花檔的各色蝴蝶蘭造型各異、爭奇鬥豔，一簇簇桃花含苞待放，獲得市民青睞；乾貨檔則充分運用即將到來的馬年元素，推出馬公仔、馬年揮春，更以「馬上有福」等新潮標語吸客，甚受歡迎，場內處處洋溢濃濃的節慶氣氛。

有蘭花檔門口擺出3680元(港幣，以下同，約470美元)的大盆蘑菇造型的粉紫色蘭花吸客，由逾10枝蘭花搭配而紮成。老闆蘇先生說，每年都會創新一些蘭花造型，希望帶給市民新年新穎的感受。他說，今年整體花價與去年基本持平，多數蘭花維持在100、200元左右，亦最受市民歡迎，開幕僅半日多已售出逾30盆。

桃花檔店員李小姐說，今年天氣好，桃花開得特別靚，「市民見到心情好都願意購買」，所以首日生意不錯，150元的小盆桃花賣出二十多盆，大盆桃花亦賣出不少，「很多顧客買花前基本已經想好放在家中哪個位置，需要買多大的花，入場後就是對比價格和開花程度。」她說過幾日還會再進兩次貨。

報導指出，不少旅客亦慕名而來，有山東旅客表示，維園年宵市場很有香港特色，加上氣溫適宜，認為比北方春節逛街舒服；廣東遊客表示，自家附近每年新春也有花街，但覺得香港氣氛更好，場內管理做得更好。有跟隨本地導遊行年宵市場的美國遊客說，入場後在熟食攤位品嘗了幾款小吃，覺得各式賣花攤檔十分新鮮，氣氛熱鬧，讚賞是獨屬於香港的特色文化。

全港最大的2026維園年宵市場11日開鑼，今年共設有400個攤檔，方便市民購買賀年花卉、食品、裝飾和揮春等，迎接新年；圖為市民在維園年宵市場裡的馬年裝飾前拍照留念。(中通社)
香港 情人節 春節

