港最低時薪調至5.5美元 新制5/1上路 4萬打工仔受惠

香港新聞組╱香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港行政長官會同行政會議昨日接納最低工資委員會建議，將法定最低工資由現行每小時42.1元(港幣，下同，約5.4美元)調升1元至每小時43.1元(約5.5美元)，增幅2.38%，如獲立法會通過，將於5月1日實施，估計全港多約4萬名打工仔受惠。這是自法定最低工資「一年一檢」制度實施以來的首次調整，旨在讓薪酬水平更緊貼市場變化。

綜合大公報、文匯報報導，委員會估算，今年上半年最低工資若調升至建議水平前，每小時薪資低於建議水平的雇員約有1萬8800至3萬9400人，占全港雇員約0.7%至1.4%。調整對基層就業影響有限，預計失業人數將僅增加約200至500人，整體失業率升幅約0.01個百分點。

勞福局局長孫玉菡表示，委員會的建議符合最低工資政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得平衡，同時兼顧香港經濟發展與競爭力。政府將於20日在憲報刊登相關公告，並於25日提交立法會審議。

對新機制的運作，勞工界立法會議員林偉江認為，「一年一檢」有助雇員追上通脹，減少爭拗，做法可取，但建議將「經濟增長」因素乘以比例由20%調高至30%至40%，並取消「上限為1%」規定，以便更靈活反映經濟情況。

勞顧會雇員代表譚金蓮亦指出，此次調整雖可緊跟市場節奏，但幅度偏保守，希望二至三年後可檢視方程式是否需作修正。勞顧會雇主代表施榮懷則表示，增幅符合目前經濟狀況，對企業運營成本影響不大。

報導指出，最低工資委員會的新調整機制以一套計算方程式決定。先將「最近一年實質本地生產總值（GDP）增長率」減去「最近10年的實質本地生產總值趨勢增長率」，再乘以20%，得出「經濟增長」因素，之後再加上「整體甲類消費物價通脹」，最終得出調整幅度。按2025年統計數字計算，「經濟增長」因素為0.46%，消費物價通脹為1.9%，合計增幅2.36%，委員會最終建議將最低工資上調至每小時43.1元。

