黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案。（美聯社資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英 等9人被判違反國安法中「串謀勾結外國勢力罪」成立，將於9日判刑。勾結罪刑期分兩級，「罪行重大」的會被判10年至終身監禁。法官曾表示，若認為本案不屬「罪行重大」，似乎不切實際。

香港 法院去年就黎智英案作出裁決，黎智英被判違反兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，前者屬國安法罪行，後者屬刑事罪行。蘋果日報6名高層及「重光團隊」的陳梓華、李宇軒於2022年承認違反「串謀勾結外國勢力罪」。

勾結罪設有兩級刑罰，一般情況判處3年以上10年以下有期徒刑；「罪行重大」的，判處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。法官是否將本案列為「罪行重大」、各被告屬於哪一個量刑分級、及可否因擔任「從犯證人」而獲得減刑，成為判刑的關鍵。

在辯方求情期間，法官曾問，是否一旦案件屬「罪行重大」，所有被告不論是否主犯，都應落入「罪行重大」的級別，判處較高刑罰。

檢方表示，法庭須全面評估案件，根據每位被告情況量刑；又指同意法官在裁定刑期屬於哪個級別時，需考慮被告角色。

檢方又曾表示，本案被告透過報紙、網路平台犯案，罪行的嚴重性也需視乎是否有預謀、案發時社會背景、潛在破壞等。如被告是主腦、涉外國元素，則屬加刑因素。

多名被告代表律師在求情時，也表示應考慮被告的個人角色。例如前蘋果日報社長張劍虹的代表律師求情時，建議法庭把量刑起點定於較低刑期級別，即監禁3至10年。當時法官李運騰指，若認為本案不屬「罪行重大」，似乎是不切實際。

前蘋果日報執行總編輯林文宗的代表律師表示，林文宗在案中角色有限，應屬較低刑期級別；又指林若被視為「罪行重大」，假設他被判監10年，因為國安法有刑期下限，即使他已認罪也不能獲扣減1/3刑期。

案中有5名被告以「從犯證人」身分作供。根據國安法第33條，被告若在犯罪過程中，自動放棄犯罪或防止犯罪結果發生；揭發他人犯罪行為並查證屬實，或提供重要線索得以偵破其他案件等，都可以從輕、減輕處罰。相關被告求情時都指應該獲得減刑。

唯一沒有認罪的黎智英，其代表律師求情時主要提到黎的健康問題，沒有提及量刑建議。律師表示，黎智英患有糖尿病、高血壓、下肢肌肉發炎、視網膜靜脈阻塞等病症，現在不能再被稱為「肥佬黎」。

律師又指，考慮到黎智英的整體健康狀況，已屆78歲、單獨囚禁，認為監禁對他而言變得沉重、嚴苛。長期監禁對黎智英有很大影響，「他在監獄裡度過的每一天，都讓他離生命盡頭更近一步」。

據多間香港網媒報導，黎智英與親友沒有另外呈交任何求情信。

黎智英於2020年12月起被收押，之後因非法集結及欺詐罪被判監禁。檢方曾在法庭上透露，就非法集結及欺詐罪案件，若黎智英獲獄中行為良好減刑1/3，可於今年6月11日獲釋；若不獲獄中行為良好減刑，則於2028年5月11日獲釋。

其他被告已被還押超過4年半。

黎智英去年被判三項罪名成立，法官在判詞中表示，黎智英長年對中國心懷怨恨，又指他無論在國安法生效前後，唯一意圖是尋求中共 倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益也在所不惜。

判詞又指，黎智英對中共極為仇恨，甚至在他出庭作供時，這種仇恨依然強烈，最終裁定黎為求達到政治目的，分別與蘋果高層、「重光團隊」串謀犯案，以削弱北京中央及香港特區政府的權威，及尋求外國制裁中港，對國家安全構成威脅。