名人帶路吃香港／名廚林泉最愛3食肆 都有獨特港味

記者羅建怡／綜合報導
林泉帶路，品賞香港經典與特色美食。（記者陳沛林／攝影）
林泉帶路，品賞香港經典與特色美食。（記者陳沛林／攝影）

亞洲頂尖主廚林泉回到香港訪友、尋美食，也揭露他最喜愛的三家餐廳：中環Basehall、米其林一星Neighborhood，以及亞洲首間米其林綠星Roganic Hong Kong。「這三間餐廳有個共通點，就是非常能代表香港飲食的獨特文化。來香港才能吃得到這些食材、這個味道。」

中環Basehall是位於怡和大廈的Food Court，十多間人氣小吃齊聚，也是中環上班族用餐優選。「來香港旅遊如果時間不多，我推薦這裡，可以很快速、便利且高水準，吃到多種代表香港美食的地方。」「我的首選當然是燒鵝，這裡還有燒賣、叉燒、知多士、魚蛋、蝦仁炒飯，以及最近非常有名的Sick Burger等，多到讓人有選擇障礙。」

Basehall位於香港中環的中心，是香港上班族的美食天堂。（記者黃顯翔／攝影）
Basehall位於香港中環的中心，是香港上班族的美食天堂。（記者黃顯翔／攝影）

來到荷李活道旁的小巷，米其林一星的法式餐廳Neighborhood主廚David（黎子安）端出招牌菜「鹽焗雞」，雞身裹著厚厚的海鹽，敲開後需再次料理，「黃酒與黃肚菌的香氣充盈，整個飯是很滿足的感覺。」林泉吃完直稱「非常驚艷」。David笑著將桌邊的爆米花也倒進去，「加進去也很好吃」。

走進風格超吸睛的「Roganic Hong Kong」，這家米其林一星、亞洲首間米其林綠星餐廳，造型奇特的桌椅都來自颱風回收的漂流木。

林泉點了本地三黃雞「以不同的烹調方式，肉汁鮮嫩、配上玉米做的醬汁，還有本地蔬菜，整個搭配非常舒服、非常輕盈。」「香港的Fine Dining很多，這家有在地性，只有到香港才能吃得到，也是亞洲地區獨一無二的。」

Neighborhood招牌菜雞飯，是David主廚在節目中的人生料理。（記者黃顯翔／攝影）
Neighborhood招牌菜雞飯，是David主廚在節目中的人生料理。（記者黃顯翔／攝影）
Roganic強調使用在地食材，主打從農場到餐桌的精緻美味。（記者黃顯翔／攝影）
Roganic強調使用在地食材，主打從農場到餐桌的精緻美味。（記者黃顯翔／攝影）

