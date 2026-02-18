名人帶路吃香港／好萊塢喜劇演員Jimmy難忘叉燒、調酒

我的頻道

記者羅建怡／綜合報導
Jimmy到在地人氣燒味店，品嘗入口即化的蜜汁叉燒。（圖/港旅局提供）
Jimmy到在地人氣燒味店，品嘗入口即化的蜜汁叉燒。（圖/港旅局提供）

香港出生的好萊塢喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang），日前他重返家鄉，首度向香港觀眾展獻他廣受好評的脫口秀演出。在香港舞台初試啼聲之餘，他也趁機重新探索他的家鄉、這座城市，從古老廟宇、震撼人心的自然景致，到地道港式燒味與冠絕亞洲的雞尾酒勝地，Jimmy的香港一日遊包羅多元體驗，讓他大嘆：香港美食充滿驚喜。

Jimmy第一站，前往於上環屹立近180年的文武廟，親歷香港深厚的歷史傳統。他在廟內完成了古老的祈福習俗，包括觸摸文昌帝像上的文昌筆，手握三國名將關帝的青龍偃月刀，最後更將金箔貼上祈願金鹿，誠心許願。誠心膜拜的靜謐時刻，也讓Jimmy深刻地連結自己的文化根源。

Jimmy也到訪了昂坪360，搭乘綴以特別歡迎標貼的全景纜車，俯瞰大嶼山的碧海山巒。漫步昂坪市集後，他一口氣攀上268級階梯、朝聖宏偉的天壇大佛，並在居高臨下的位置飽覽城市綠洲，驚嘆自然與都市竟能如此毗鄰共存。

Jimmy搭上纜車，收覽無盡美好綠世界。(取材自港旅局)
Jimmy搭上纜車，收覽無盡美好綠世界。(取材自港旅局)

香港美食冠絕天下，Jimmy到訪一間街坊熱捧的小店，品嘗半肥瘦的梅頭叉燒、肉汁澎湃的燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等多道經典港式燒味。

同時，他也到訪「亞洲最佳酒吧」，在此細味一系列獨具創意的招牌雞尾酒，加上煙燻風味橄欖的絕妙搭配，這趟與眾不同的酒吧之旅，讓Jimmy深刻感受香港夜生活獨有的優雅與活力。

Jimmy也體驗了香港調酒的美妙滋味。（圖/港旅局提供）
Jimmy也體驗了香港調酒的美妙滋味。（圖/港旅局提供）
Jimmy體驗香港調酒的美妙滋味。(取材自港旅局)
Jimmy體驗香港調酒的美妙滋味。(取材自港旅局)

一日精彩遊程結束，Jimmy分享，「香港的美食體驗充滿驚喜—從本地人氣燒味店品嘗入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嘗遍各種滋味，這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融」。

他也感性說道，「我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」

Jimmy回憶，「我在香港度過了童年時光，深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都充滿驚喜，並展現香港多元的城市風貌。」

香港 好萊塢

黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步

黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步
黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外排起旁聽人龍

黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外排起旁聽人龍
香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父

香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父
香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角

香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉