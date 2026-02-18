名人帶路吃香港／星級大廚林明健大啖西貢海味

米其林星廚林明健帶路，品賞香港季節限定的黃油蟹。（記者黃顯翔／攝影）

「來香港 旅遊，一定要吃海鮮。」出生於香港的米其林星廚林明健，帶著大家品賞季節限定的黃油蟹，也前進西貢採買鮮貨，再到愛店料理品鮮。

被稱作「香港後花園」的西貢，至今仍保有小漁村的閒適風情，海堤旁就有成排的海產店可大啖海鮮，代客料理或店內選材皆可。林明健說，「我喜歡找不顯眼的餐廳」，他的愛店也首次公開，正是連16年蟬聯米其林一星的六福菜館，「店內除了主打海鮮，菜的品質也棒」。 西貢海堤岸邊可挑買現流海鮮。（記者黃顯翔／攝影） 西貢市場街上連續16年蟬聯米其林一星的六福菜館，是林明健的愛店。（記者黃顯翔／攝影）

林明健推薦首選海鮮魚湯，「海鮮魚湯是用西貢當天捕獲的小魚，加入番茄、馬鈴薯，充滿古早味、像媽媽料理般的香氣。」而西貢當地的蒸魚，也有別於粵菜蒸魚後再淋醬，「這裡在蒸之前，先撒一點海鹽，吃得到鮮魚原味」。

而到港必點的蟶子、瀨尿蝦，這裡也有。前者是蔥薑爆炒，再煎一個米粉鋪底，炒過蟶子的醬汁吸附在米粉上，林明健笑說，「最好吃的是鋪底的米粉」。而瀨尿蝦則是簡單調味，「有品質的食材，就要吃鮮甜的原味」。 到香港必點的在地海鮮瀨尿蝦，簡單調味就很好吃。（記者黃顯翔／攝影） 香港的海鮮五花八門，更有號稱「蟹中之王」的黃油蟹，到香港，不妨一品香港的限定海味。（記者黃顯翔／攝影）

「黃油蟹是非常限定、也是很獨特的。只在端午後、中秋前現身，僅出沒於香港及珠三角、鹹淡水交會的區域，且都是母蟹」。林明健說，黃油蟹夏天排卵，因天氣炎熱，身上的膏與卵化成黃油狀，「全身連關節都有油，在陽光下透光成金黃色」。

「要吃黃油蟹，一般用蒸。先放入冰水中冰鎮或者泡酒，待其不動時再蒸」，林明健品蟹後滿足的說，只有一個字可形容，就是「鮮」，「綿密的在口中爆開。」他幸福的表情，足以說明何以饕客豪擲千金也要追尋，這「蟹中之王」、「蟹中黃金」的黃油蟹了。