遊客辦年貨 香港尖沙咀珍妮曲奇、LV店大排長龍

香港新聞組／香港8日電
只剩約一星期就是農曆新年，有不少內地旅客訪港旅遊兼辦年貨，7日下午3時，尖沙咀廣東道LV店外至少有70人排隊等候進入購物。廣受內地客歡迎的「珍妮曲奇」尖沙咀及上環分店，也有不少旅客大排長龍。尖沙咀店外排隊人龍絡繹不絕，從早排到晚，近傍晚仍有約170人在輪候。

香港01報導，廣東道LV店裡一位內地旅客稱，花了8000多元（港幣，下同，約1023.8美元）買了一個包包送給舅舅，作為驚喜。她表示行程緊湊，未前往其他地方，並透露父母從廣東赴港一日遊。

有北京旅客表示，此行目的是購買過年新衣，並為家人帶一些「香港特色」食品，他目前已購買數千元衣物。他稱這次是經香港轉機，於今日凌晨1時才抵港，會即日返回北京。來自湖南的彭小姐赴港開會，停留四至五天，順道購物。她對Chanel感興趣，認為這邊的款式較多。

在西九龍高鐵站，有內地旅客在辦年貨後準備回家鄉。廣西古小姐表示，她在日本連鎖超市買了糖果和藥品，因享有免稅優惠，花費約700多元人民幣。她也去了維港。

位於尖沙咀美麗都大廈的「珍妮曲奇」有不少旅客慕名而來，希望購買曲奇（餅乾）伴手禮送給親友作為賀年禮物。7日中午起，已有不少人在網上指該店大排長龍，由於店鋪在商場內，多人排隊延伸行人通道「打蛇餅」。至傍晚5時許，仍有約170人在店外排隊。

來自深圳的旅客胡先生特地赴港辦年貨，花了500多元購買4盒曲奇，包括杏仁味等口味。他稱去年也曾來購買，今次排隊等候了一小時，形容時間「有點長」。這些曲奇將作為賀年禮物送給家中長輩，「給他們嘗一下味道」。

台灣旅客羅先生表示是從網上看到這家店的介紹，得知這是香港的特色手信。除了購物，他也計畫遊覽九龍城寨等景點，行程約為四天三夜，預計在香港消費3000至4000元。他今年特地選擇到香港，以往多是去其他城市，認為香港擁有獨特的人文與景觀，相當特別。

新加坡旅客林小姐則花了600多元，她是透過網路介紹和朋友推薦得知這家店，排隊約一小時，但覺得速度尚算快。

除了珍妮曲奇的尖沙咀店，其位於上環永和街的分店亦同樣出現大排長龍的熱鬧場面，有不少人在社交平台發文分享，人龍延伸至新紀元廣場。

香港 新加坡 高鐵

