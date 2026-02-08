香港14個年宵市場11日開鑼 檔主推特色產品招財

2026年宵花市有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場等。（取材自旅發局）

17日便踏入馬年新歲，全港14個年宵市場將於11日開鑼，規模最大的維園年宵市場，承載港人獨有的濃濃年味，每年吸引數以萬計市民與旅客到來逛花市。

大公報報導，場內乾貨攤位的生肖相關特色商品，每年成為焦點所在，今年有檔主順應寵物 經濟潮流，以小馬形象設計創意揮春、抱枕等；有14年參與維園年宵經驗的檔主，疫後主動求變轉型，主推招財飾物。

面對市民已習慣北上及網購，以及各區有不同市集的競爭，年宵檔主認為，「與朋友、家人一起行年宵的那種熱鬧，是線上電商淘不來的珍貴氣氛。」

香港 原創IP設計師江俊勳是第三次參與維園年宵，他在2020年創作出「抱抱犬」角色，今年在這角色的周邊產品，融合馬年元素，推出馬年限定系列，寫有「馬上發達」、「馬上幸福」的創意揮春上，以形象可愛的小馬代替「馬」字，亦有馬年主題抱枕，「我們希望設計簡單的線條、可愛的形象，讓人見到就開心。」

江俊勳在精品公司任職，疫情期間，受朋友飼養的柯基犬啟發，創造出寵物IP「抱抱犬」，並與搭檔林嘉祺設計生產周邊產品，在疫下開拓銷路。他們認為「港味」具有吸引力，於是將格仔餅、奶茶、蛋撻、魚蛋等經典港式美食元素，與「抱抱犬」IP結合創作揮春、磁石貼與公仔等，「當時大家生活很辛苦，我們希望做療癒系產品，帶給大家快樂，也希望以這種方式推廣港式小食文化，讓更多人認識香港特色。」

拍檔林嘉祺說，港人逛年宵的習俗，帶有希望「行大運、添喜慶」的意義，所以即使面對市道不佳、年宵攤位租金 翻倍，團隊仍對傳統維園年宵充滿信心，今年更較去年多租下一個攤位，希望擴大宣傳。

江俊勳說，現已積攢了不少熟客，也有越來越多遊客欣賞香港特色產品，願意花費購買，「做年宵攤位，真的需要長時間準備、溝通，當看到大家帶着期待到來，就像見到親近的朋友一樣，就算累，也開心。」