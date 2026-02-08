我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

香港14個年宵市場11日開鑼 檔主推特色產品招財

香港新聞組／香港8日電
2026年宵花市有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場等。（取材自旅發局）
2026年宵花市有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場等。（取材自旅發局）

17日便踏入馬年新歲，全港14個年宵市場將於11日開鑼，規模最大的維園年宵市場，承載港人獨有的濃濃年味，每年吸引數以萬計市民與旅客到來逛花市。

大公報報導，場內乾貨攤位的生肖相關特色商品，每年成為焦點所在，今年有檔主順應寵物經濟潮流，以小馬形象設計創意揮春、抱枕等；有14年參與維園年宵經驗的檔主，疫後主動求變轉型，主推招財飾物。

面對市民已習慣北上及網購，以及各區有不同市集的競爭，年宵檔主認為，「與朋友、家人一起行年宵的那種熱鬧，是線上電商淘不來的珍貴氣氛。」

香港原創IP設計師江俊勳是第三次參與維園年宵，他在2020年創作出「抱抱犬」角色，今年在這角色的周邊產品，融合馬年元素，推出馬年限定系列，寫有「馬上發達」、「馬上幸福」的創意揮春上，以形象可愛的小馬代替「馬」字，亦有馬年主題抱枕，「我們希望設計簡單的線條、可愛的形象，讓人見到就開心。」

江俊勳在精品公司任職，疫情期間，受朋友飼養的柯基犬啟發，創造出寵物IP「抱抱犬」，並與搭檔林嘉祺設計生產周邊產品，在疫下開拓銷路。他們認為「港味」具有吸引力，於是將格仔餅、奶茶、蛋撻、魚蛋等經典港式美食元素，與「抱抱犬」IP結合創作揮春、磁石貼與公仔等，「當時大家生活很辛苦，我們希望做療癒系產品，帶給大家快樂，也希望以這種方式推廣港式小食文化，讓更多人認識香港特色。」

拍檔林嘉祺說，港人逛年宵的習俗，帶有希望「行大運、添喜慶」的意義，所以即使面對市道不佳、年宵攤位租金翻倍，團隊仍對傳統維園年宵充滿信心，今年更較去年多租下一個攤位，希望擴大宣傳。

江俊勳說，現已積攢了不少熟客，也有越來越多遊客欣賞香港特色產品，願意花費購買，「做年宵攤位，真的需要長時間準備、溝通，當看到大家帶着期待到來，就像見到親近的朋友一樣，就算累，也開心。」

香港 寵物 租金

上一則

中AI大模型 3秒預測南海3天海況 打破歐美數據壟斷

下一則

中國人行連續15個月增持黃金 已占總儲備近1成

延伸閱讀

黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步

黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步
黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外排起旁聽人龍

黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外排起旁聽人龍
桃機「馬上啟程」布置迎馬年 幫旅客寄送新年祝福明信片

桃機「馬上啟程」布置迎馬年 幫旅客寄送新年祝福明信片
香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父

香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能