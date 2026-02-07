黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步

圖為2021年2月9日黎智英步入香港特區終審法院資料照。（新華社）

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步。

經過156天審訊，黎智英和3家香港蘋果日報相關公司去年被裁定串謀勾結外國勢力及串謀煽動等3項觸犯國安法罪名成立。香港司法機構網頁顯示，案件將於下周一（9日）上午10時在西九龍法院宣判，預料需時60分鐘。

德國之聲日前報導，黎智英案在國際社會引發高度關注，包括美國、英國及多個人權組織多次指這場審判帶有政治動機，並要求立即釋放黎智英。英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月底訪問中國後也透露，他曾就黎智英案與中國國家主席習近平進行了相互尊重的討論，但拒絕透露具體細節。

另據新加坡 聯合早報，香港中文大學政務與政策科學學院講師孔永樂日前受訪時指出，黎智英案判刑後，個別西方國家及媒體預計將譴責香港的人權和法治狀況。

但他研判，受到全球關稅措施、格陵蘭島爭議以及俄烏戰爭等影響，相較於過去，歐美國家對黎智英案的關注度有所下降，「今年初起，愛爾蘭、加拿大、芬蘭及英國領導人相繼訪華，（與中國）討論更密切經貿關係，估計他們會避免因黎智英案再度影響與中國的關係」。

孔永樂並認為，對中國來說，黎智英案對維護國家安全非常重要，不會因為西方國家的反應而影響判刑。

6名香港蘋果日報高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、蘋果日報前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光和楊清奇，以及兩名重光團隊成員李宇軒和陳梓華，在審訊前各承認一項串謀勾結外國勢力罪。

本案是香港國安法實施後首起涉及勾結外國勢力的案件。78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今已逾5年。

據香港國安法，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁；串謀發布煽動刊物罪，首次定罪可判罰款港幣5000元及監禁兩年，之後定罪可判處監禁3年。

香港國安法指定法官稍早前頒布了855頁判詞，其中指黎智英的供證多處自相矛盾、前後不一、閃爍其詞，不足為信，因此拒絕接納他的證供；多名擔任從犯證人的蘋果日報高層則誠實可靠。