我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

粵車南下半年內擴至粵其他城市 港爭取粵港澳商用車駕照互認

香港新聞組／香港7日電
粵港澳三地往來日趨頻繁，港府計畫在半年內逐步推展粵車南下至廣東省其他城市；圖為一輛粵A牌照的私家車停泊在尖沙咀戶外停車場。(中新社)
粵港澳三地往來日趨頻繁，港府計畫在半年內逐步推展粵車南下至廣東省其他城市；圖為一輛粵A牌照的私家車停泊在尖沙咀戶外停車場。(中新社)

粵港澳三地交通往來日趨頻繁，港府在6日公布的《運輸策略藍圖》中，提出多項措施加強香港與大灣區城市的交通聯繫，包括在半年內逐步推展粵車南下至廣東省其他城市，並爭取明年落實粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認。同時，繼續推進大灣區城市公共交通資訊互通，便利市民及旅客規畫行程。

文匯報報導，藍圖並建議優化陸路口岸交通設施規畫以及布局，透過重建提升口岸的通關能力，並完善相關交通配套。

港府去年12月起實施粵車南下，現時僅涵蓋廣州、珠海、中山及江門四市。藍圖則指出，粵港兩地政府計畫在半年內逐步將有關計畫推展至廣東省其他城市，並會視乎實際推行情況、用家和市民適應程度，以及配套設施的提升狀況，持續檢視和商討有序增加南下粵車的名額。

運輸及物流局局長陳美寶在記者會上指出，在推進粵車南下相關安排時，除推進兩地互惠交流，亦十分重視本地交通承載力及路面運行順暢性，未來將繼續實施總量管制，做好車輛分流，並完善配套措施，再逐步檢視計畫是否有進一步擴展的空間。

藍圖並指出，運輸署正積極研究粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認，將進一步與兩地政府商討相關細節，目標在今年取得具體成果，並於明年落實有關安排。粵港雙方將繼續合作，針對跨境私家車、跨境巴士及跨境貨車等不同跨境車輛，革新跨境通行政策，適時推行相關新措施。

運輸署署長李頌恩解釋，在大灣區互聯互通背景下，有不少跨境貨車及客車需往來兩地，理解司機跨境就業流動的彈性需求，故希望能進一步加強兩地交通聯繫，而署方正就兩地商用車駕駛執照的分類、考試標準、考試範圍及水平等探討對接空間。

在公共交通資訊互通方面，藍圖提到，港府將加強與內地及澳門政府合作，例如透過數據共享，讓市民及旅客可利用政府轄下的流動應用程式、網站或小程式，即時查閱連接深圳、珠海、澳門和香港各陸路口岸的公共交通資訊及道路狀況，進而更好規畫行程。政府將透過粵港共建智慧城市群專責小組加快與相關單位對接，並訂立資訊互通的細節安排。

藍圖又建議優化陸路口岸交通設施規畫和布局，與深圳市政府緊密合作，提升通關能力及旅客體驗。

港府 灣區 澳門

上一則

當AI大戰燒向奶茶店：「爆單」從早到晚、小票在地上圍2圈

下一則

廣東「別墅村」分錢 16歲以上每人3.5萬 1歲也有近萬元可領

延伸閱讀

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓
給非法移民發商用駕照 布萊克曼炮轟霍楚

給非法移民發商用駕照 布萊克曼炮轟霍楚
曾月收近萬…華人卡車司機駕照無法更新 虧錢賣車陷困境

曾月收近萬…華人卡車司機駕照無法更新 虧錢賣車陷困境
生計斷絕 華人卡車司機被迫聯合提告相關部門

生計斷絕 華人卡車司機被迫聯合提告相關部門

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買