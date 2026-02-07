粵車南下半年內擴至粵其他城市 港爭取粵港澳商用車駕照互認

粵港澳三地往來日趨頻繁，港府計畫在半年內逐步推展粵車南下至廣東省其他城市；圖為一輛粵A牌照的私家車停泊在尖沙咀戶外停車場。(中新社)

粵港澳三地交通往來日趨頻繁，港府 在6日公布的《運輸策略藍圖》中，提出多項措施加強香港與大灣區 城市的交通聯繫，包括在半年內逐步推展粵車南下至廣東省其他城市，並爭取明年落實粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認。同時，繼續推進大灣區城市公共交通資訊互通，便利市民及旅客規畫行程。

文匯報報導，藍圖並建議優化陸路口岸交通設施規畫以及布局，透過重建提升口岸的通關能力，並完善相關交通配套。

港府去年12月起實施粵車南下，現時僅涵蓋廣州、珠海、中山及江門四市。藍圖則指出，粵港兩地政府計畫在半年內逐步將有關計畫推展至廣東省其他城市，並會視乎實際推行情況、用家和市民適應程度，以及配套設施的提升狀況，持續檢視和商討有序增加南下粵車的名額。

運輸及物流局局長陳美寶在記者會上指出，在推進粵車南下相關安排時，除推進兩地互惠交流，亦十分重視本地交通承載力及路面運行順暢性，未來將繼續實施總量管制，做好車輛分流，並完善配套措施，再逐步檢視計畫是否有進一步擴展的空間。

藍圖並指出，運輸署正積極研究粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認，將進一步與兩地政府商討相關細節，目標在今年取得具體成果，並於明年落實有關安排。粵港雙方將繼續合作，針對跨境私家車、跨境巴士及跨境貨車等不同跨境車輛，革新跨境通行政策，適時推行相關新措施。

運輸署署長李頌恩解釋，在大灣區互聯互通背景下，有不少跨境貨車及客車需往來兩地，理解司機跨境就業流動的彈性需求，故希望能進一步加強兩地交通聯繫，而署方正就兩地商用車駕駛執照的分類、考試標準、考試範圍及水平等探討對接空間。

在公共交通資訊互通方面，藍圖提到，港府將加強與內地及澳門 政府合作，例如透過數據共享，讓市民及旅客可利用政府轄下的流動應用程式、網站或小程式，即時查閱連接深圳、珠海、澳門和香港各陸路口岸的公共交通資訊及道路狀況，進而更好規畫行程。政府將透過粵港共建智慧城市群專責小組加快與相關單位對接，並訂立資訊互通的細節安排。

藍圖又建議優化陸路口岸交通設施規畫和布局，與深圳市政府緊密合作，提升通關能力及旅客體驗。