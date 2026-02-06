港股IPO排隊申請單月增百家 港交所：無懼「堰塞湖」現象

我的頻道

記者林茂仁／綜合報導
2026年以來，香港股市表現強勁，IPO申請數量更是迭創新高，從2025年底的300餘家，至今年1月底已達到414家，短短一個月猛增近百家。值得留意的是，港股IPO排隊類股從以傳統金融地產為主，全面轉向「科技+醫療+製造」三輪驅動。

IPO排隊數量龐大，會不會出現「消化不良」？港交所行政總裁陳翊庭在2026年度傳媒午宴上回應稱，不擔心香港會出現上市「堰塞湖」現象，並認為香港是一個相對開放的市場，只要有優質的IPO項目，資金會從四面八方湧入，目前國際資金正在尋求多元化配置，而港股IPO依然很受國際投資者青睞。

陳翊庭說，港股IPO排隊企業來源地日益多元化，不僅有大陸企業，也有來自泰國、印尼、新加坡、杜拜等地的企業，優質IPO能有效吸引歐美、中東、東南亞等地資金入場。

陳翊庭表示，港交所正在加速審批，收到上市申請後會儘量控制在40個工作日內回饋審核意見。不過，保持審批高效的前提是保薦人提交高品質、完整的申請材料。

近期，針對部分港股IPO申請品質不高問題，香港證監會重拳出擊，13名保薦人收到監管「通函」，被要求限期開展內部檢討，並糾正招股品質不高等問題。目前，有16宗港股上市申請的審理流程已暫停。

Wind資料顯示，今年截至2月5日，港股市場上市新股15家，年增87%，總募資額513億（港元，下同，約65.65億美元），年增757%，其中，東鵬飲料以101億元的募資金額，成為港股2026年首個百億規模的IPO。

德勤預測，2026年香港新股市場將有約160檔新股，募資不少於3000億元，並預計有七檔新股最少募資100億元。

普華永道也指出，預計2026年有約150檔新股上市，募資總額將介於3200億至3500億元，有望位列全球前三大。

回顧2025年，A股公司成為港股IPO市場的重要來源，去年港股市場新增19家A+H股公司，上市數量創下歷史新高；A+H新股的募資總額達到1269億元，募資淨額1243億元，占據港新股市場半壁江山。預估大陸龍頭企業、A+H新股赴港上市仍將是2026年港股IPO市場的主旋律。

據統計，目前排隊的400多家企業中，醫療大健康企業占比高達三分之一，涵蓋創新藥、生物科技（Biotech）、醫療器械、康復醫療及數位療法等細分方向。其中，依據港交所第18A章申報的未盈利生物科技公司占比較高，聚焦細胞基因治療、雙抗藥物、AI製藥等前沿賽道。代表企業包括恒瑞醫藥、邁瑞醫療、百利天恒、信立泰等，均選擇A+H雙重上市路徑，借助港股平台拓展國際化融資。

