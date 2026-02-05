我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

涉37年前謀殺 62歲港男躲泰國32年結婚生子開餐廳 曼谷被捕

香港新聞組／香港5日電

香港西貢龍蝦灣1989年發生謀殺案，一名酒樓侍應被人五花大綁打死及埋屍沙洞，香港警方一直和內地及海外執法機構合作，鍥而不捨追捕案中疑兇。涉案的最後一名潛逃疑犯、現年62歲的男子梅耀強（音譯）在泰國藏匿32年，2日在泰國曼谷落網。

文匯報報導，據了解，該名疑犯潛逃泰國後，曾於當地開設餐館並結婚生子，泰國警方根據香港警方提供的情報，在曼谷一住宅將其拘捕。疑犯5日被押返香港，案件由警方東九龍總區重案組接手調查。

綜合曼谷郵報等泰國傳媒報導，被捕香港男子梅耀強，於2日在曼谷農卓區被捕。曼谷刑事調查局副局長內提維塔納西尼提庫爾上校表示，梅耀強在農卓區一住宅內被捕，今次逮捕行動是基於香港警方提供的情報，懷疑該名男子於1989年香港一宗謀殺案中，4名疑犯中最後一名在逃者。

據了解，案件中，梅耀強涉嫌用鐵鏟殺害死者。在面對泰國警方調查時，他承認自己就是被香港警方通緝的梅耀強，但他拒絕就香港的謀殺案發表評論，目前他被泰國當局控以非法入境，引渡程序正在進行中。

據當地報導指，姓梅男子1994年潛逃到泰國，迄今已在泰國藏匿32年。有人供稱，自己於1994年抵達泰國後，在北欖府開辦一家小型工廠，並娶了一位泰國妻子，育有3名孩子。

不過，泰國警方調查顯示，一名與描述相符的嫌疑人在當地開設一家魚頭飯店，當地警方持法庭搜查令對相關地點進行搜查，疑犯當時無法向警方出示任何身份證或護照。

據資料顯示，案發於1989年8月31日凌晨時分，在尖沙咀區一間酒樓任職侍應的26歲男子雷育才，被4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，被連環毒打後，再被尼龍繩綑綁及塑膠袋封頭葬在沙灘一個洞中；同日下午，兩名男女泳客發現屍體並報警。

案發當天凌晨在警方路障截查車輛，曾記錄4名男子資料，懷疑他們與案有關；其後拘捕當時19歲姓孫及25歲姓蔡男子，蔡被裁定誤殺罪成，被判囚8年，孫則罪名不成立獲釋放。

另外兩名疑犯，包括時年25歲的姓楊及姓梅男子則逃離香港被通緝。至2000年，楊在內地落網，公安部門將他移交港警，楊在2001年被裁定謀殺罪判終身監禁。

泰國 香港 非法入境

上一則

巴拿馬2港口經營權遭撤 長和提仲裁 港澳辦嗆巴對霸權跪低

下一則

談「小城大事」…黃曉明人民日報發文：把角色交還生活

延伸閱讀

金山遊樂場傳槍擊 15歲少女身亡、2涉案少年被捕

金山遊樂場傳槍擊 15歲少女身亡、2涉案少年被捕
全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力

全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力
內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐
新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象