涉37年前謀殺 62歲港男躲泰國32年結婚生子開餐廳 曼谷被捕

香港 西貢龍蝦灣1989年發生謀殺案，一名酒樓侍應被人五花大綁打死及埋屍沙洞，香港警方一直和內地及海外執法機構合作，鍥而不捨追捕案中疑兇。涉案的最後一名潛逃疑犯、現年62歲的男子梅耀強（音譯）在泰國 藏匿32年，2日在泰國曼谷落網。

文匯報報導，據了解，該名疑犯潛逃泰國後，曾於當地開設餐館並結婚生子，泰國警方根據香港警方提供的情報，在曼谷一住宅將其拘捕。疑犯5日被押返香港，案件由警方東九龍總區重案組接手調查。

綜合曼谷郵報等泰國傳媒報導，被捕香港男子梅耀強，於2日在曼谷農卓區被捕。曼谷刑事調查局副局長內提維塔納西尼提庫爾上校表示，梅耀強在農卓區一住宅內被捕，今次逮捕行動是基於香港警方提供的情報，懷疑該名男子於1989年香港一宗謀殺案中，4名疑犯中最後一名在逃者。

據了解，案件中，梅耀強涉嫌用鐵鏟殺害死者。在面對泰國警方調查時，他承認自己就是被香港警方通緝的梅耀強，但他拒絕就香港的謀殺案發表評論，目前他被泰國當局控以非法入境 ，引渡程序正在進行中。

據當地報導指，姓梅男子1994年潛逃到泰國，迄今已在泰國藏匿32年。有人供稱，自己於1994年抵達泰國後，在北欖府開辦一家小型工廠，並娶了一位泰國妻子，育有3名孩子。

不過，泰國警方調查顯示，一名與描述相符的嫌疑人在當地開設一家魚頭飯店，當地警方持法庭搜查令對相關地點進行搜查，疑犯當時無法向警方出示任何身份證或護照。

據資料顯示，案發於1989年8月31日凌晨時分，在尖沙咀區一間酒樓任職侍應的26歲男子雷育才，被4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，被連環毒打後，再被尼龍繩綑綁及塑膠袋封頭葬在沙灘一個洞中；同日下午，兩名男女泳客發現屍體並報警。

案發當天凌晨在警方路障截查車輛，曾記錄4名男子資料，懷疑他們與案有關；其後拘捕當時19歲姓孫及25歲姓蔡男子，蔡被裁定誤殺罪成，被判囚8年，孫則罪名不成立獲釋放。

另外兩名疑犯，包括時年25歲的姓楊及姓梅男子則逃離香港被通緝。至2000年，楊在內地落網，公安部門將他移交港警，楊在2001年被裁定謀殺罪判終身監禁。