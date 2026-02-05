港超級豪宅上季成交81宗總額15.7億美元 全球第2僅次杜拜

我的頻道

香港新聞組／香港5日電
香港去年第4季共錄得81宗超級豪宅成交，創下2021年第3季以來的逾4年新高，宗數或金額均躍升至全球第2位。(中通社)
受惠於經濟回穩、外來需求及低息環境等因素，香港超級豪宅市場持續升溫，據萊坊發表的最新報告指出，香港於去年第4季共錄得81宗超級豪宅成交，創2021年第3季以來的逾4年新高；涉及成交總額近123億港元（約15.7億美元），無論宗數或金額均躍升至全球第2位，僅次於杜拜。專家表示，市場氣氛改善有助穩定買家需求，加上超級豪宅供應有限，預計今年豪宅市場有望進一步增強。

大公報報導，萊坊發表去年第4季全球超級豪宅報告，追蹤全球12個主要國際市場中，樓價高於1000萬美元（約7800萬港元）的超級豪宅交投表現。報告顯示，去年第4季合共錄得555宗的超級豪宅成交，按季上升17%，總成交金額達103億美元（約805億港元），按季增加20%。

綜觀12個主要市場，以阿聯酋杜拜、香港、美國洛杉磯和紐約，以及澳洲雪梨的超級豪宅交投較活躍，其中杜拜以143宗交易再次成為最活躍的超級豪宅市場；香港的交易量為81宗，排名由第3季的第4躍升至第2；美國洛杉磯則以63宗排第3。

去年第4季，香港超級豪宅季度成交量達81宗，按季增加44.6%，連升3個季度，為2021年第3季錄91宗以來的逾4年新高；期內成交總額達15.7億美元，排名亦由第3季的第4躍升至第2，僅次於杜拜，按季急增達51%，延續豪宅市道反彈勢頭。若以全年計，2025年截至第4季，香港超級豪宅成交量達232宗，比2024年的223宗增加9宗或4%。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，香港的豪宅市場正逐步回暖，近月成交量持續上升，其中超級豪宅板塊於去年第4季錄得81宗成交，交易量已持續3個季度上揚。展望2026年，受惠於市場氣氛改善，資金雄厚買家的穩定需求，以及超級豪宅供應有限等因素，他相信豪宅市場有望進一步增強。

此外，美聯早前公布市場統計數據顯示，內地客（以買家姓名的英文拼音鑑別）已成為香港豪宅及超豪宅重要購買力，去年一、二手住宅市場的註冊量占1萬3906宗，金額達1379億港元，兩者均創新高，按年升14.1%及3.8%。

若以樓價細分，逾5000萬港元的一手住宅成交之中，內地買家高占69.7%，而2000萬至5000萬港元成交，占比為64.3%，1000萬至2000萬港元占57.3%。1000萬港元或以下則為本地買家主導，內地買家僅占29.3%。

