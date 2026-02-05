巴拿馬2港口經營權遭撤 長和提仲裁 港澳辦嗆巴對霸權跪低

我的頻道

記者陳宥菘／香港5日電
長和集團的巴拿馬運河兩個港口特許經營權，1月29日被巴拿馬最高法院裁定違憲而失效，長和表示已提出仲裁。（路透）
香港富豪李嘉誠旗下長和集團與巴拿馬政府簽署的巴拿馬運河兩個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院宣告違憲。長和集團4日表示強烈反對，並保留採取訴諸國內及國際法律程序權利，同時稱旗下巴拿馬港口公司（PPC）已於3日展開仲裁。

香港01在4日報導，長和4日發出公告表示，據巴拿馬港口公司理解，巴拿馬最高法院之決定，可能於2月初生效；並已獲得意見，指當地最高法院所宣布之決定，以及巴拿馬政府所採取的相應行動，與相關法律框架及批准該特許經營合約之法律並不一致。

長和表示，3日巴拿馬港口公司已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬共和國進行仲裁。長和並指，董事會對巴拿馬的裁定及相應行動表示強烈反對，繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

法新社報導，香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港各25年；巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權。

巴拿馬最高法院1月29日裁定，該特許經營權合約違憲；相關合約存在「過度偏袒」長和的條款。巴拿馬海事局隨後宣布，由馬士基集團旗下港口運營商APM碼頭公司成為兩港口的「臨時管理方」。

華爾街日報指出，長和將無法對巴拿馬最高法院的裁決提出上訴，但可以要求澄清說明，此舉或能推遲長和運營權被正式終止的日期。

中國外交部發言人林劍4日下午表示「中方將堅決維護中國企業的正當合法權益」，他並就美方對裁決感到振奮等說法回應，「誰在尋求霸占運河，誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹」。

國務院港澳辦3日發布文章，痛批巴拿馬最高法院的裁決「罔顧事實、背信棄義」，嚴重損害中國香港企業的合法權益，又指巴拿馬當局對「霸權」跪低、獻媚，促其認清情勢，否則將付上沉重代價。

香港 國務院 華爾街

