香港新型碰瓷黨拘4人 夫婦申賠22宗 同夥2醫生另涉數十案

香港 出現新型碰瓷黨，有駕駛人在交通意外數月後突然被索賠數十萬元，警方4日以涉嫌串謀詐騙 拘捕一對夫婦及兩名醫生共四人，年齡介乎37至69歲。

明報報導，調查發現，該夫婦過去5年報稱在22宗輕微交通意外受傷，涉嫌提交虛假車房維修單據及虛假收入證明，並於同12間醫療診所獲病假證明，向肇事司機及保險 公司民事索償。而兩名醫生則牽涉數十宗同類索償。

商業罪案調查科警司馮培基稱，自1月27日交代這種「新型碰瓷」詐騙手法後，警方正檢視逾100宗可疑交通意外索償案件。調查期間，發現一對夫婦涉及22宗可疑申索個案，兩人分別稱為其名下私家車或的士司機、乘客或路人，5年內共22宗輕微交通意外受傷，主要是頸傷或其他輕傷，向肇事司機及保險公司民事索償汽車維修費、病假期間損失收入、律師費、醫療費等。最高1宗索償金額逾30萬元（港幣，下同，約3.8萬美元）。

涉案夫婦均37歲，男子報稱的士司機，其妻報稱護士。警方發現兩人曾使用虛假車房維修單據及收入證明，以及多張醫生證明以獲取長期病假。同時，警方亦發現涉案醫生診所涉及數10宗同類索償個案，懷疑有人串謀提供虛假文件及資料協助索償。

警方4日清晨搜查涉案醫務診所及車房，拘捕該對夫婦，並檢走30萬元現金、兩只名表、一批金器及一輛女被捕人名下的士。警方亦拘捕兩名分別56及69歲男醫生，檢取文件、手機及電腦。3男1女被捕人均被帶署扣查。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲稱，該會有預防索償詐騙偵測系統，利用人工智能大數據偵測可疑索償個案，並透過內部機制找出相關資料，協助警方調查。劉呼籲市民切勿偽造文件索償，若誇大傷勢、誇大收入，保險公司可能將資料交給稅局檢查是否涉瞞稅，後果嚴重。