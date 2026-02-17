薄扶林村舞火龍 非遺香火續百年

香港薄扶林村曾在中秋節舉行舞火龍活動，大批市民及遊客在現場感受傳統文化活動氣氛。(中新社)

舞火龍是香港 重要的中秋 傳統習俗，早已列入非物質文化遺產名錄。每逢中秋，大坑與薄扶林村的舞火龍活動，總能吸引大批市民與旅客駐足觀賞。其中，擁有逾百年歷史的薄扶林村舞火龍，近年在薄扶林村火龍會總監蕭昆崙的帶領下，逐步走出村落，走進全港18區，讓更多人認識這項珍貴的民間文化。

大公報報導，每到中秋夜，薄扶林村口便舉行點睛與插香儀式，村民與遊客手持清香，為火龍祈福，隨後舞龍隊伍巡遊村內，再前往華富邨，最終於瀑布灣公園完成象徵「龍歸滄海」的儀式。蕭昆崙表示，插香不講求形式，只重心意，「哪怕插得不整齊，都是祝福，舞火龍的本意就是祈福」。

據報導，與大坑舞火龍以珍珠草製作不同，薄扶林村沿用禾草製龍，外形更為樸實。更重要的是，薄扶林村舞火龍對參與者不設年齡、性別與地域限制，每年中秋前亦舉辦簡介會，開放市民與遊客報名參與，讓舞火龍不再只是「看得到」，而是「玩得到」。

蕭昆崙指出，希望透過高度參與感，拉近非遺與公眾的距離。

然而，傳承並非易事。薄扶林村人口不多，年輕一代更顯稀少。即使火龍會設有少年龍培訓，仍面臨青黃不接的現實。蕭昆崙的兒子蕭震南坦言，村內真正願意長期投入的年輕人有限，傳承需要更多人手與長遠規畫。

對於是否期望子承父業，蕭昆崙則表示不強求，但希望文化能自然延續。

在推廣方面，火龍會並不以盈利為目標，紀念品多以體驗方式獲得。蕭昆崙認為，非遺的價值不在售賣，而在親身參與與理解。他期望未來能獲得合適場地，成立薄扶林村舞火龍文化館，用作保存火龍、舉辦展覽與工作坊，為這項百年非遺尋找更穩固的傳承空間。