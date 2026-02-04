97歲李嘉誠現身 手舞足蹈與醫師吃火鍋、談醫療科技

我的頻道

香港新聞組／香港4日電
長和及長實資深顧問李嘉誠（右）與好友腸胃肝臟科專科醫生許偉武（左）討論醫療科技突破。（取材自臉書）
長和及長實資深顧問李嘉誠（右）與好友腸胃肝臟科專科醫生許偉武（左）討論醫療科技突破。（取材自臉書）

巴拿馬法院判長和港口合約違憲後，長和及長實資深顧問李嘉誠3日現身。有Facebook KOL下午發文，上載李嘉誠與一位多年好友相片，稱他2日趁天氣冷打邊爐（吃火鍋），再與好友討論某項醫療科技的重大突破。資料顯示，照片中在旁的是腸胃肝臟科專科醫師許偉武。

大公報報導，3日有關於李嘉誠健康問題的消息廣傳，有傳媒到港怡醫院守候。Facebook KOL「葉朗程」下午發文指傳媒「可以早啲返屋企休息（可以早點回家休息）」，並上傳李嘉誠一張「新鮮滾熱辣的近照」，稱「據說手舞足蹈的他前日還趁天氣冷打邊爐，再跟朋友討論某項醫療科技的重大突破。」

「葉朗程」在文中指，李嘉誠看起來比他97歲真實年齡，還要年輕，「Thirty is the new twenty，雖然老人家今年97，但怎麼看都最多80而已。」

與李嘉誠討論醫療科技突破的許偉武醫師，是著名腸胃肝臟名醫。早在2017年已有診治李嘉誠，當年3月中李因腸胃炎到養和醫院住院治療，李嘉誠基金會執行董事周凱旋其後透過微信感謝醫護人員照料李嘉誠，當時附有三位醫師相片，除了時任中文大學校長的腸胃肝臟科專科醫師沈祖堯、外科教授Mary Hawn，第三個就是許偉武。

李嘉誠近年甚少公開路面，去年台灣天團五月天在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，他在5月10日親臨主場館，成為一個包廂座上客。當晚約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說：「多謝晒」。

被問到長和賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李先生退休了！」

