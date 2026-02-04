97歲李嘉誠現身 手舞足蹈與醫師吃火鍋、談醫療科技

長和及長實資深顧問李嘉誠（右）與好友腸胃肝臟科專科醫生許偉武（左）討論醫療科技突破。（取材自臉書）

巴拿馬法院判長和港口合約違憲後，長和及長實資深顧問李嘉誠3日現身。有Facebook KOL下午發文，上載李嘉誠與一位多年好友相片，稱他2日趁天氣冷打邊爐（吃火鍋），再與好友討論某項醫療科技的重大突破。資料顯示，照片中在旁的是腸胃肝臟科專科醫師許偉武。

大公報報導，3日有關於李嘉誠健康問題的消息廣傳，有傳媒到港怡醫院守候。Facebook KOL「葉朗程」下午發文指傳媒「可以早啲返屋企休息（可以早點回家休息）」，並上傳李嘉誠一張「新鮮滾熱辣的近照」，稱「據說手舞足蹈的他前日還趁天氣冷打邊爐，再跟朋友討論某項醫療科技的重大突破。」

「葉朗程」在文中指，李嘉誠看起來比他97歲真實年齡，還要年輕，「Thirty is the new twenty，雖然老人家今年97，但怎麼看都最多80而已。」

與李嘉誠討論醫療科技突破的許偉武醫師，是著名腸胃肝臟名醫。早在2017年已有診治李嘉誠，當年3月中李因腸胃炎到養和醫院住院治療，李嘉誠基金會執行董事周凱旋其後透過微信 感謝醫護人員照料李嘉誠，當時附有三位醫師相片，除了時任中文大學校長的腸胃肝臟科專科醫師沈祖堯、外科教授Mary Hawn，第三個就是許偉武。

李嘉誠近年甚少公開路面，去年台灣天團五月天 在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，他在5月10日親臨主場館，成為一個包廂座上客。當晚約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說：「多謝晒」。

被問到長和賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李先生退休 了！」