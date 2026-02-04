濫用公屋 港3年收回9800單位省12.5億美元 25宗舉報獲獎金

港府打擊濫用公屋，房屋局表示，本屆港府上任至今收回約9800個公屋單位，節省約98億港元。(中新社)

解決房屋問題是現屆港府 施政的重中之重，現屆香港 政府推出的多項措施成效顯著。房屋局3日表示，在港府多重措施下，濫用公屋收回單位逐年上升，本屆港府至今3年來已收回9800個公屋單位，以每個新單位成本100萬元（港幣，下同，約12.8萬美元）計算，節省約98億元（約12.5億美元）。

大公報報導，為進一步提升成本控制，房屋署已設立「項目促成辦公室」，加強相關部門就發展及建築工程落實技術協調細節，以達至更高成本效益，以提升北部都會區的變質沉積岩承載力措施為例，可為北都將來公營房屋項目節省大約14億元。

房屋局局長何永賢3日在立法會房屋事務委員會政策簡報會上表示，港府近年致力加大出租公屋及資助出售房屋供應，令中低收入 家庭有更多機會置業，重申近三年半以來，已完全扭轉房屋供應「頭輕尾重」的情況，未來10年將有29.4萬個公營房屋供應。公屋綜合輪候時間已由以往6.1年降至現時5.1年，目標是在2026/27年度降至4.5年。

北部都會區是未來房屋供應重鎮，未來5年會有6.6萬個單位供應，房委會首批位於北都新發展區的公營房屋項目，預計在2026年落成，包括粉嶺北第15區東第一期項目鳳凰嶺邨，將提供約3100個公屋單位；古洞北第19區第一期項目古雋邨，將提供約5000個公屋單位。

房屋局署理常任祕書長章景星表示，在港府多重措施下，濫用公屋收回單位逐年上升，本屆港府至今已收回9800個公屋單位，節省約98億元。舉報濫用公屋獎於去年1月中推出，至今共有25宗個案舉報人獲頒獎勵金及感謝狀。

此外，去年立法會已通過2025年房屋修訂條例草案，將嚴重濫用公屋列為刑事罪行、賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料，並延長虛假陳述、拒絕提供資料及非法讓與罪行的檢控時效，新安排將於今年3月31日生效。

「簡樸房條例」將在下月1日生效。何永賢表示，法例通過後，房屋局有接觸相關專業學會及機構，包括與地產代理溝通，理順細節，強調不論在實施前後，都會持續宣傳講。

對於九龍西立法會議員鄭泳舜擔心有業主會以不合理方式趕走租戶，何永賢表示，差餉物業估價署設有50人的專責小組，會持續留意租務市場情況及有否違規情況。