香港半山豪宅三角工人房 設計「腳都伸不直」、「慘過坐監」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 寸金尺土，雇主若需為外傭提供工人房，往往物盡其用，近日就有半山豪宅工人房的誇張設計流出，惹來熱議。網民對雇主竟將僅0.5平方米（約5.3平方呎）大的三角形儲物空間改裝成菲傭臥室大表不滿，揶揄為「現代版哈利波特 （蝸居於樓梯底狹窄儲物間）」，斥設計「腳都伸不直」、「慘過坐監」，形同虐待。

大公、文匯報、香港經濟日報報導，平台Threads 近日瘋傳一段裝修片，只見兩位裝修師傅正為半山區一單位改建工人房，該空間呈不規則三角形，左邊長125cm、右邊長133cm，僅寬108cm，面積約0.5平方米，形狀三尖八角。工人房設計保留了天花的置物架，地上鋪裝木板作睡床，下層作收納用，由於頭窄尾闊，床墊需特別訂製。

完成搭建後，有師傅躺到睡床位實測，但見雙腿無法完全伸展，轉身也困難。兩扇門關上後，工人房更變成無窗無冷氣的密閉空間，空氣流通成疑。

「瘋了，是當奴隸還是工人？」

影片吸引大批網民關注，紛紛表態批設計不人道，有人直斥：「瘋了，是當奴隸還是工人？」、「枕頭都擺不下啦大佬」。不少網民更聯想到動物居所，「我家貓屋都大過這裡」、「狗也不夠住，何況人」、「住得半山都不肯畫出正常空間？這不是窮，是心壞了」。，甚至質疑雇主是否將外傭視為「矽膠公仔」而非有血有肉的人，有人更怒斥「沒有地方給人睡就別學人請保母吧，這麼刻薄」。

翻查資料，外傭雇主須遵循「標準雇傭合約」內列明的聘用條款，根據合約第5（b）條，雇主須為外傭免費提供合適的和設有傢具的居所。按照合約附錄「住宿及家務安排」的第3A條，雇主應給予外傭合適及有合理私隱的住宿地方。如雇主未能證明會為外傭提供合適和有合理私隱的住宿安排，聘用申請可能被入境處拒絕。