春節高鐵票開售 香港西九龍往北京、天津熱門線一票難求

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2026年全國春運 於2月2日零點正式啟動，全國鐵路1日開始發售2月15日（年廿八）也就是春節假期首日火車票。目前，香港高鐵 直達內地站點增至110個，北上出行返鄉需求旺盛，春節前三天從香港始發前往較多熱門城市的高鐵票「一票難求」。

大公報報導，媒體1日在內地鐵路12306平台查詢發現，2月13日至15日（年廿六至廿八），從香港西九龍前往北京、天津、南京、廈門、西安、重慶、成都、貴陽、長沙、武漢等長途班次的車票基本告罄，前往粵東西北地區以及惠州、佛山、江門、肇慶等珠三角城市的高鐵票也被迅速搶購，旅客需等待候補票或個別班次「撿漏」乃至轉換渠道靈活出行。

今年春運為期40天，全國鐵路預計發客5.39億人次，增長5%；節前客流高峰日預計為2月13日（年廿六）。自1月19日春運火車票開始發售至1日16時，累計發售春運期間火車票6461萬張。

1月26日，全國鐵路運行圖迎來更新，香港通達內地鐵路站點增至110個，覆蓋19個省、自治區、直轄市，使香港進一步融入國家高鐵網。有網民在社交平台發文表示，1日清晨5時許到西九龍站輪候購票，已有大批市民在場等候，車站票務櫃位即日籌派發到200多號，至1日上午8時許籌號已派到1043號。1日下午西九高鐵站可見數十人在售票櫃枱前排隊，當中不少人因網上搶不到車票到場「碰運氣」。