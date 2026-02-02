我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

言承旭悼大S 網友見這一幕心痛「他真的快碎了」

昔打「大鱷」、捲貪汙案 港前政務司長許仕仁77歲病逝

香港新聞組／香港2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
許仕仁2005年6月就職香港政務司長，2012年捲入新地貪汙案，2014年被判受賄等5罪成立，監禁7年半。圖為許仕仁2014年12月到高等法院應訊。（中通社資料照片）
許仕仁2005年6月就職香港政務司長，2012年捲入新地貪汙案，2014年被判受賄等5罪成立，監禁7年半。圖為許仕仁2014年12月到高等法院應訊。（中通社資料照片）

曾捲入「新地貪汙案」的香港前政務司司長許仕仁昨日在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，終年77歲。1998年亞洲金融風暴期間，時任財經事務局局長的他與當時的財政司長曾蔭權、金管局總裁任志剛擊退「大鱷」（國際炒家）；他2005年重返官場任政務司長，2012年捲入新地貪汙案，被判監禁7年半。2019年12月刑滿出獄後，甚少公開露面。

綜合大公報、明報、香港經濟日報等港媒報導，許仕仁1970年9月加入港府，曾在民政署、廉政公署、運輸署等多個部門工作，1995年獲委任為財經事務司（1997年7月1日回歸後稱財經事務局局長），掌管香港財經事務長達5年，期間致力鞏固香港作為國際金融中心的地位。在1998年亞洲金融風暴期間，任志剛與曾蔭權、許仕仁取得共識，動用逾千億港元的外匯儲備入市，擊退國際炒家，成為其政界生涯一大功績。

許仕仁2000年離開港府，加入積金局推行強積金，被稱為「強積金之父」；至2005年獲時任特首的曾蔭權邀請，同年6月重返港府任政務司長，至2007年7月1日港府換屆離職，其後成為行會非官守成員。

許仕仁一生最轟動的另一件事，當數捲入「新地貪汙案」。廉署於2008年接獲匿名舉報信，歷經四年調查，在2012年3月展開拘捕行動。

許仕仁被指在2005至2009年，就任政務司司長及行政會議成員期間，多次收受新地合共近2000萬元（港幣，下同，約256萬美元），並免費租住禮頓山等利益。他於2014年12月被高等法院院裁定三項公職人員行為失當罪名成立，判監7年半，高院法官當年形容許優點眾多，本應名留青史，卻「為求維持一貫豪華生活而遭欲望蒙蔽」。港府在2018年宣布，將在2007年頒給許仕仁的大紫荊勳章，從授勳名單中剔除。

據報導，當時審訊透露許生活奢華，常大手購入唱片，例如2007年11月2日於中環IFC唱片店Sam The Record Man花19.5萬元買唱片，2005至2010年於香港唱片（Hong Kong Records）消費逾200萬元。聆訊也揭露許鍾情法國菜、義大利菜及日本菜，愛在五星級餐廳用膳，曾到港島香格里拉大酒店的法國餐廳Petrus花21萬元吃一餐飯。自捲入貪汙案，許仕仁因欠下多間銀行債務，負債超過5700萬元，遭高等法院頒令宣布破產。

港府 香港 義大利

上一則

委國變天後首位拉美領袖訪中 烏拉圭總統3日見習近平

下一則

香港大埔八號花園 撤銷1895萬美元天價維修、解聘顧問

延伸閱讀

香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟

香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟
自爆獲升級酒店套房、坐私人船艙 港駐天津主任到職2天被炒

自爆獲升級酒店套房、坐私人船艙 港駐天津主任到職2天被炒
稱偷運內地孕婦血到港驗胎兒性別 港府查兩間化驗所

稱偷運內地孕婦血到港驗胎兒性別 港府查兩間化驗所
打響留學香港品牌 港府推出3熟地擬建4500個學生宿位

打響留學香港品牌 港府推出3熟地擬建4500個學生宿位

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」