昔打「大鱷」、捲貪汙案 港前政務司長許仕仁77歲病逝

許仕仁2005年6月就職香港政務司長，2012年捲入新地貪汙案，2014年被判受賄等5罪成立，監禁7年半。圖為許仕仁2014年12月到高等法院應訊。（中通社資料照片）

曾捲入「新地貪汙案」的香港 前政務司司長許仕仁昨日在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，終年77歲。1998年亞洲金融風暴期間，時任財經事務局局長的他與當時的財政司長曾蔭權、金管局總裁任志剛擊退「大鱷」（國際炒家）；他2005年重返官場任政務司長，2012年捲入新地貪汙案，被判監禁7年半。2019年12月刑滿出獄後，甚少公開露面。

綜合大公報、明報、香港經濟日報等港媒報導，許仕仁1970年9月加入港府 ，曾在民政署、廉政公署、運輸署等多個部門工作，1995年獲委任為財經事務司（1997年7月1日回歸後稱財經事務局局長），掌管香港財經事務長達5年，期間致力鞏固香港作為國際金融中心的地位。在1998年亞洲金融風暴期間，任志剛與曾蔭權、許仕仁取得共識，動用逾千億港元的外匯儲備入市，擊退國際炒家，成為其政界生涯一大功績。

許仕仁2000年離開港府，加入積金局推行強積金，被稱為「強積金之父」；至2005年獲時任特首的曾蔭權邀請，同年6月重返港府任政務司長，至2007年7月1日港府換屆離職，其後成為行會非官守成員。

許仕仁一生最轟動的另一件事，當數捲入「新地貪汙案」。廉署於2008年接獲匿名舉報信，歷經四年調查，在2012年3月展開拘捕行動。

許仕仁被指在2005至2009年，就任政務司司長及行政會議成員期間，多次收受新地合共近2000萬元（港幣，下同，約256萬美元），並免費租住禮頓山等利益。他於2014年12月被高等法院院裁定三項公職人員行為失當罪名成立，判監7年半，高院法官當年形容許優點眾多，本應名留青史，卻「為求維持一貫豪華生活而遭欲望蒙蔽」。港府在2018年宣布，將在2007年頒給許仕仁的大紫荊勳章，從授勳名單中剔除。

據報導，當時審訊透露許生活奢華，常大手購入唱片，例如2007年11月2日於中環IFC唱片店Sam The Record Man花19.5萬元買唱片，2005至2010年於香港唱片（Hong Kong Records）消費逾200萬元。聆訊也揭露許鍾情法國菜、義大利 菜及日本菜，愛在五星級餐廳用膳，曾到港島香格里拉大酒店的法國餐廳Petrus花21萬元吃一餐飯。自捲入貪汙案，許仕仁因欠下多間銀行債務，負債超過5700萬元，遭高等法院頒令宣布破產。