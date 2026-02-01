香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟

我的頻道

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

應對內地水貨客到香港搶購引發的「奶粉荒」，港府在2013年3月推出俗稱「限奶令」的「2013年進出口規例」。根據海關數字，去年香港錄得7宗違例個案，較2013年10個月共約4300宗大跌，同期香港進口奶粉量跌約六成，兩者均在新冠疫後跌勢顯著。新民黨、自由黨不約而同建議撤銷「限奶令」。

綜合香港01、明報報導，新一份財政預算案2月25日發表，同時身為行政會議召集人的新民黨黨主席葉劉淑儀提出，是時候研究取消「限奶令」，即離境人士攜帶最多1.8公斤配方粉離境的限制。自由黨主席邵家輝也稱，藥房設「訂貨安全網」確保本地供應，而內地客不再赴港搶奶粉，撤令讓遊客「購物較暢順」，否則影響香港形象。

「限奶令」至今近13年，根據海關提供數字顯示，「限奶令」實施至新冠疫情前，年均查獲約4000多宗涉違例個案，疫後則大跌至每年7至13宗，兩地通關也沒有反彈。

批發及零售界議員邵家輝稱，當年內地客赴港搶購奶粉，社會擔心本地嬰兒無足夠奶粉，但目前很多供應商在內地設直銷渠道，內地客赴港搶購熱潮不再，加上香港供應充足，目前屬合適撤令時機。新民黨籍議員李梓敬表示，2013年時香港經濟環境需要「限奶令」，惟疫情後市況逆轉，「現時市面慘淡」，港府要適度檢視，改善消費者的消費體驗。他又強調港府應適度拆牆鬆綁，刺激本地經濟消費。

據報導，港九藥房總商會理事長林偉文說，措施實施前在港購買奶粉的內地客及本地客分別占六成及四成，現時則是三成及七成。林稱，由於部分供應商近年在內地設直銷渠道，加上網購盛行，多年來本港奶粉價格穩定，銷量則隨生育率下跌而萎縮，他期望盡快撤銷「限奶令」，吸引內地年輕夫婦赴港購買奶粉，並帶旺其他貨品銷情。

立法會食物及環境衛生事務委員會主席陳凱欣雖不反對放寬，但認為要有數據支持，「不能因經濟不好，就完全撤銷本地保障」。

