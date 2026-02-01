17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾

香港示意圖。(圖：shutterstock)

配合港鐵北環線工程，開業逾17年的香港 最後一個大型市集「錦上路跳蚤市場」1日最後一天營業。場主陳義漢指本來安排2月1日清場，準備交還業主港鐵，但因1月31日有雨，影響大家來道別，故改為2月1日最後營業。有檔主稱最遲本周初需遷出，不捨老街坊，期望「後會有期」。1月31日雖下微雨，仍無阻大批市民把握最後機會到場「尋寶」，有人惋惜「舊的地方一個一個消失」，盼坊間懷舊市集可保留。

綜合香港01、明報報導，陳義漢慨嘆由開業至今，多年來的人流及坊間討論熱度，竟然不及倒數一個月的最後時光。他稱知道這段最後日子，有不少人在網上轉發相關消息，所以吸引很多跨區人士專程來尋寶，甚至有不少檔主原本已收拾等清場，也趁機購入新貨，重新開檔迎賓。

場主陳義漢昨天在場內遊走，有商戶一見到他便上前合照留念。預計今天亦會多人。問到結業有何感受，他形容會淡然面對，又稱有檔主非常不捨，「他們在這裡做了十幾年，之後都不知道去哪裡」，「有檔主邊落淚邊收拾東西」，但在社會洪流下亦沒有辦法。

位於錦上路港鐵站對開的元朗錦上路跳蚤市場自2008年開業，逢周六、周日及公眾假期營業，朝十晚八，高峰時約有160個攤檔。昨天不時有微雨，下午跳蚤市場人頭湧湧，遊人擠滿市場內的通道，亦不斷有新遊人加入，他們都在市場內尋寶選購心頭好，或買懷舊小食及拍照留念。場內約有60檔商戶營業，過去一段時間沒有營業的檔位，昨天也有開門。

鄺小姐及劉小姐1月31日是第一次到錦上路跳蚤市場，鄺小姐表示以往從未到訪，在社交媒體上知道跳蚤市場要結業，於是前來感受一下。她們買了一份禮物給朋友，又買了懷舊童年玩意吹泡泡膠。

大學生區小姐及葉小姐則與同學一行4人來拍攝影片，為跳蚤市場留下影像紀錄。她們認為跳蚤市場是一個有人情味的地方，可惜要配合發展而結業。她們不約而同地認為香港很難再有類似的跳蚤市場，香港文創產業如非有政府投放資源去推動，亦很難發展。