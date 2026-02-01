我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

運款男當內鬼…香港偵破5100萬日圓搶案 逮6嫌、起回1100萬

香港特派員李春／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港上環一家找換店1月30日上發生搶案，搶匪劫走裝有5100萬日圓的背包。香港警方31日宣布偵破這起巨額搶案並逮捕六人。（中通社）
香港上環一家找換店1月30日上發生搶案，搶匪劫走裝有5100萬日圓的背包。香港警方31日宣布偵破這起巨額搶案並逮捕六人。（中通社）

香港上環1月30日發生5100萬日圓（約32.9萬美元）搶劫案，警方於同日先後拘捕5男1女（23至52歲），其中包括3名日本人、2名大陸人及1名香港人；參與運款遇劫的其中一名日本男子是「內鬼」，相信他向匪徒通風報信，令對方掌握車輛抵達案發現場的準確時間，警方暫時起回約1100萬日圓（約55.5萬港元）。消息人士指，此案恐跟日本東京上野、羽田機場搶案有關。

這起搶案發生在1月30日上午約九點半，兩名日本公司職員自日本押運1.9億日圓到香港，原打算到香港中環兌換成外幣 ，兩人搭計程車到上環德輔道中272號下車後，被兩名搶匪搶走其中一個內藏5100萬日圓的背包，劫匪隨即搭乘接應的私家車逃走。

香港警察港島重區重案組接報後，翻查閉路電視系統，鎖定接應車輛路線，六小時後在香港機場拘捕二男一女，其中兩人是參與打劫的日本男子，另有一人是協助他們的大陸女子，在其身上及行李中起回約460萬日圓贓款，相信三人打算搭飛機離港。

其後港警又在尖沙咀拘捕兩名虛擬貨幣找換店男職員，分別是28歲香港人及29歲大陸人，再起回約700萬日圓贓款。

港警形容今次刧案犯案手法迅速，行為粗暴，案情非常嚴重。至於是否同東京同日的兩宗搶劫日圓案有關，仍要進一步調查。 初步相信涉案找換店不涉打劫案，純粹從事貨幣兌換。

香港新聞組／香港1日電

據日媒報導，東京上野1月29日晚有人被搶去載有4.2億日圓的行李箱，據信他收數萬日圓報酬，協助買賣黃金公司運送現金到香港；另外1月30日凌晨，一名男子報稱在東京羽田機場險被搶去1.9億日圓，日本警方正調查與上環搶劫案的事主是否同一人。在日本發生的兩宗案件，匪徒均準確掌握事主帶同巨款，並使用疑似催淚噴霧的物品。

東京羽田機場1月30日凌晨曾發生搶劫未遂案，當時一名50多歲男子曾在裝有鉅款的車子附近，被噴灑像是催淚瓦斯的液體，當時車內裝有1.9億日圓現金。歹徒案發後逃逸，車內現金則未被搶走。遇襲的男子聲稱從事兌換外幣的工作。

東京都警視廳懷疑，遇襲男子離開日本後，再度於香港被鎖定，正在朝這個方向辦案。

朝日新聞報導，羽田機場的強劫未遂案，包含遇襲的中年男子在內，受害方共有4人，他們手邊的約1.9億日圓後來被其中兩人運去香港。

香港 日本 虛擬貨幣

上一則

中加速清洗官場 應急管理部長王祥喜被查 2天2省部官員落馬

下一則

廣州1名中學生的背影火了 這個神技獲家長們狂讚

延伸閱讀

川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級

川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級
日本外籍勞工連13年增加 去年257萬人創高 這個占最多

日本外籍勞工連13年增加 去年257萬人創高 這個占最多
連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本

連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本
香港強制繫安全帶新規 官方認1主因…上路6天叫停

香港強制繫安全帶新規 官方認1主因…上路6天叫停

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克