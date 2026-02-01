運款男當內鬼…香港偵破5100萬日圓搶案 逮6嫌、起回1100萬

香港上環一家找換店1月30日上發生搶案，搶匪劫走裝有5100萬日圓的背包。香港警方31日宣布偵破這起巨額搶案並逮捕六人。（中通社）

香港 上環1月30日發生5100萬日圓（約32.9萬美元）搶劫案，警方於同日先後拘捕5男1女（23至52歲），其中包括3名日本 人、2名大陸人及1名香港人；參與運款遇劫的其中一名日本男子是「內鬼」，相信他向匪徒通風報信，令對方掌握車輛抵達案發現場的準確時間，警方暫時起回約1100萬日圓（約55.5萬港元）。消息人士指，此案恐跟日本東京上野、羽田機場搶案有關。

這起搶案發生在1月30日上午約九點半，兩名日本公司職員自日本押運1.9億日圓到香港，原打算到香港中環兌換成外幣 ，兩人搭計程車到上環德輔道中272號下車後，被兩名搶匪搶走其中一個內藏5100萬日圓的背包，劫匪隨即搭乘接應的私家車逃走。

香港警察港島重區重案組接報後，翻查閉路電視系統，鎖定接應車輛路線，六小時後在香港機場拘捕二男一女，其中兩人是參與打劫的日本男子，另有一人是協助他們的大陸女子，在其身上及行李中起回約460萬日圓贓款，相信三人打算搭飛機離港。

其後港警又在尖沙咀拘捕兩名虛擬貨幣 找換店男職員，分別是28歲香港人及29歲大陸人，再起回約700萬日圓贓款。

港警形容今次刧案犯案手法迅速，行為粗暴，案情非常嚴重。至於是否同東京同日的兩宗搶劫日圓案有關，仍要進一步調查。 初步相信涉案找換店不涉打劫案，純粹從事貨幣兌換。

香港新聞組／香港1日電

據日媒報導，東京上野1月29日晚有人被搶去載有4.2億日圓的行李箱，據信他收數萬日圓報酬，協助買賣黃金公司運送現金到香港；另外1月30日凌晨，一名男子報稱在東京羽田機場險被搶去1.9億日圓，日本警方正調查與上環搶劫案的事主是否同一人。在日本發生的兩宗案件，匪徒均準確掌握事主帶同巨款，並使用疑似催淚噴霧的物品。

東京羽田機場1月30日凌晨曾發生搶劫未遂案，當時一名50多歲男子曾在裝有鉅款的車子附近，被噴灑像是催淚瓦斯的液體，當時車內裝有1.9億日圓現金。歹徒案發後逃逸，車內現金則未被搶走。遇襲的男子聲稱從事兌換外幣的工作。

東京都警視廳懷疑，遇襲男子離開日本後，再度於香港被鎖定，正在朝這個方向辦案。

朝日新聞報導，羽田機場的強劫未遂案，包含遇襲的中年男子在內，受害方共有4人，他們手邊的約1.9億日圓後來被其中兩人運去香港。