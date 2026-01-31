港人去年結婚開支3年來首次跌破5萬美元 僅蜜月花費上升

經濟前景不明朗，連帶新人在結婚時的預算亦「慳得就慳」。生活易30日公布的「2025年結婚消費調查」結果顯示，去年港人結婚開支均按年下跌，唯獨蜜月旅行開支上升，整體平均開支按年跌3%至39.6萬（港元，下同，約5萬美元），是三年來首次跌破40萬元。

文匯報報導，生活易於去年9月至11月期間訪問了1085名已於或計畫於2025年至2027年間結婚的港人，了解其結婚預算開支、消費模式及婚後計畫。受當前經濟不明朗的影響，新人辦婚禮時理財更審慎，多項婚禮相關支出均出現下跌。占比最高的婚宴酒席開支按年微跌2%至平均花費18.3萬元；婚紗攝影開支亦跌2%至平均2.6萬元；結婚首飾及戒指開支更因鑽石價格下跌而大跌15%至約8萬元。不過，他們用於蜜月旅行的開支卻上升7%至4.7萬元，可見新人更願意將預算投入至高質量、具體驗感的蜜月行程上。

在蜜月旅行的目的地方面，62%受訪者考慮日本 ，其次為歐洲、馬爾代夫及中國內地。

在低息環境下，調查指23%受訪新人會考 慮以借貸方式支付部分婚禮開支，推算去年約9463對新人計畫借貸籌婚；再以平均約24.2萬元借貸金額推算，結婚市場借貸總值高達22.9億元。

調查顯示，新人生育意願從61%升至65%。同時，57%受訪者希望香港 特區政府提高新生嬰兒獎勵金、52%希望延長有薪產假、49%希望提高子女免稅額。計畫結婚兩年內生育的受訪者比例由64%升至70%，或與港人普遍遲婚下，不少人為把握適宜生育年齡，對生育規畫更為積極有關。