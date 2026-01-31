我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

港人去年結婚開支3年來首次跌破5萬美元 僅蜜月花費上升

香港新聞組／香港31日電

經濟前景不明朗，連帶新人在結婚時的預算亦「慳得就慳」。生活易30日公布的「2025年結婚消費調查」結果顯示，去年港人結婚開支均按年下跌，唯獨蜜月旅行開支上升，整體平均開支按年跌3%至39.6萬（港元，下同，約5萬美元），是三年來首次跌破40萬元。

文匯報報導，生活易於去年9月至11月期間訪問了1085名已於或計畫於2025年至2027年間結婚的港人，了解其結婚預算開支、消費模式及婚後計畫。受當前經濟不明朗的影響，新人辦婚禮時理財更審慎，多項婚禮相關支出均出現下跌。占比最高的婚宴酒席開支按年微跌2%至平均花費18.3萬元；婚紗攝影開支亦跌2%至平均2.6萬元；結婚首飾及戒指開支更因鑽石價格下跌而大跌15%至約8萬元。不過，他們用於蜜月旅行的開支卻上升7%至4.7萬元，可見新人更願意將預算投入至高質量、具體驗感的蜜月行程上。

在蜜月旅行的目的地方面，62%受訪者考慮日本，其次為歐洲、馬爾代夫及中國內地。

在低息環境下，調查指23%受訪新人會考慮以借貸方式支付部分婚禮開支，推算去年約9463對新人計畫借貸籌婚；再以平均約24.2萬元借貸金額推算，結婚市場借貸總值高達22.9億元。

調查顯示，新人生育意願從61%升至65%。同時，57%受訪者希望香港特區政府提高新生嬰兒獎勵金、52%希望延長有薪產假、49%希望提高子女免稅額。計畫結婚兩年內生育的受訪者比例由64%升至70%，或與港人普遍遲婚下，不少人為把握適宜生育年齡，對生育規畫更為積極有關。

香港 會考 日本

上一則

港師註冊將廢終身制 每3年續牌 須符合6大要求

下一則

港再現劫巨額日鈔 2匪搶5800萬日圓 6小時後機場落網

延伸閱讀

陷清債騙局 誤信破產可續借貸買樓車 百人失財128萬美元

陷清債騙局 誤信破產可續借貸買樓車 百人失財128萬美元
男賣400克金條出借14萬 要求按黃金現值還30萬…法院判了

男賣400克金條出借14萬 要求按黃金現值還30萬…法院判了
中國批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

中國批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己
貝克漢長子6頁聲明揭家醜 怒批父母是控制狂 婚禮被羞辱

貝克漢長子6頁聲明揭家醜 怒批父母是控制狂 婚禮被羞辱

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫