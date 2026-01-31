我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

港師註冊將廢終身制 每3年續牌 須符合6大要求

香港新聞組／香港31日電

今年是國家「十五五」規畫的開局之年，是建設教育強國承上啟下的關鍵時期。特區政府教育局表示，會多方面配合國家科教興國戰略，並致力提升教師專業素質和能力，培養造就高水平教師隊伍，其中一項重要舉措是完善教師註冊機制。

文匯報報導，教育局擬修訂《教育條例》，引入教師執業證書和定期更新要求，證書申請人要符合六大條件，包括須符合每三年達150小時持續專業發展；聲明遵守憲法、基本法和香港國安法；申報過去三年有否被裁定干犯刑事罪行等。證書三個學年內有效，意味日後在職教師或需「續牌」。針對有意重投教學行業者，局方會探討開設相關的培訓課程，以便有關人士符合新的要求。

立法會教育事務委員會將於下周五討論修訂《教育條例》（簡稱《條例》）。教育局表示，已開展修訂《條例》的工作，並會繼續諮詢律政司的意見，以敲定修訂法例條文的內容，擬於今年下半年把修訂條例草案提交立法會審議。

教育局向立法會教育事務委員會提交的文件，詳細解釋了修訂《條例》的理據。現時《條例》第42條規定，要在學校任教必須為檢定或准用教員，而有關「資格」一旦獲得批准，除非被常任秘書長根據《條例》取消其註冊，否則檢定教員的註冊為終身有效，而准用教員許可證會在教員停止受僱於該許可證所指明的學校時才會失效。

另一方面，現時持有檢定教員證者超過16萬人，而於公帑資助學校、私立學校等任教的教師約有7萬人，其餘主要為已達退休年齡、離開教育行業、沒有任職學校紀錄的人士。教育局認為，在複雜多變的社會發展下，上述終身註冊制度能否確保教師的專業質素引起了關注，故參考了不同地區的教師註冊制度及香港不同專業的註冊要求，建議修訂《條例》。

教育局 香港 退休

上一則

為什麼成為「共享奶奶」？ 一場面對孤獨的抱團自救

下一則

港人去年結婚開支3年來首次跌破5萬美元 僅蜜月花費上升

延伸閱讀

紐約市2歲班將試行 首批4學區鎖定社區與家庭托育 公校暫不參與

紐約市2歲班將試行 首批4學區鎖定社區與家庭托育 公校暫不參與
州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目

州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目
帶手機被停課1月 陝西高中生挨罰 網質疑過重：侵犯受教權

帶手機被停課1月 陝西高中生挨罰 網質疑過重：侵犯受教權
陝西高中生帶手機入校 罰停課1個月 家長崩潰…教育局回應

陝西高中生帶手機入校 罰停課1個月 家長崩潰…教育局回應

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫