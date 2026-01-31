我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

香港強制繫安全帶新規 官方認1主因…上路6天叫停

香港新聞組／香港31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港府運輸及物流局局長陳美寶30日表示，在1月25日開始實行巴士乘客強制佩戴安全帶新規後，相關法律條文在技術上有不足之處，未完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文。(中通社)
港府運輸及物流局局長陳美寶30日表示，在1月25日開始實行巴士乘客強制佩戴安全帶新規後，相關法律條文在技術上有不足之處，未完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文。(中通社)

香港巴士乘客強制佩戴安全帶新規例自1月25日起上路，連日引起社會廣泛討論，30日是新規實施的第六天，運輸及物流局局長陳美寶宣布，經諮詢律政司意見，認為相關法律條文在技術上有不足，未能完全反映立法原意，政府會盡快刊憲刪除相關條文，並在廣納各方意見、優化安排後再諮詢立法會，適時再推出。

港府運輸及物流局局長陳美寶30日表示，在1月25日開始實行巴士乘客強制佩戴安全帶...
港府運輸及物流局局長陳美寶30日表示，在1月25日開始實行巴士乘客強制佩戴安全帶新規後，相關法律條文在技術上有不足之處，未完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文。(中通社)

大公報報導，港府實施交通工具強制佩戴安全帶，違例要重罰5000港元（約640美元），還可能坐監三個月。25日實施以來民間反彈強烈，不少市民反映部分巴士安全帶難用，有人搭巴士時因擔心佩戴安全帶阻礙下車，寧願站立也不坐有設安全帶的座位；日前更有城巴男乘客欲下車時未能解開安全帶，要消防員介入協助，更引發熱議。

香港運輸及物流局表示，在條文刪除前，政府不會按該條文執法。陳美寶30日下午會見傳媒時表示，因應外界對於《2025年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》適用範圍的疑問，局方經徵詢律政司法律意見後，認為有關法律條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，即是將佩戴安全帶的法定要求，擴展至涵蓋所有車輛的座位，局方會盡快刊憲刪除。

所謂「技術不足」，源於有意見指根據條文，新規定只適用於今年1月25日或之後首次登記的巴士。

政府昨晚發出新聞稿表示，相關條文在刊憲刪除後，將不會有乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時佩戴安全帶的法定要求；而在條文刪除前，政府不會按有關條文執法。至於其他車種，包括私家車、的士、貨車、小型巴士、特別用途車輛、學生服務車輛佩戴安全帶的法定要求，仍繼續生效。

九巴及龍運指出，會根據當局公布的內容或指示，適時更新乘客資訊、車長和前線同事工作指引等。

九龍西立法會議員梁文廣表示，歡迎政府表明會就安全帶規例廣納社會各界意見，他建議可優化強制巴士乘客使用安全帶安排，例如按車速設置使用安全帶的觸發條件，兼顧市民便利與行車安全；參考小巴設計，研究將巴士三點式安全帶，調整為腰部安全帶的可行性。　

香港 港府

上一則

翻了1500倍「天價」…中國龍年10元銀幣 商家叫價1.6萬元

下一則

河南老農民圓夢登上長城 激動落淚：跟吳承言畫裡的一樣

延伸閱讀

LAX機捷通車聯合車站直達機場成焦點 對決巴士各有優劣

LAX機捷通車聯合車站直達機場成焦點 對決巴士各有優劣
記者實測 去洛杉磯國際機場 搭巴士還是捷運好？

記者實測 去洛杉磯國際機場 搭巴士還是捷運好？
香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸

香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸
北海道大雪破紀錄 巴士、JR全停駛 7千人被迫睡機場

北海道大雪破紀錄 巴士、JR全停駛 7千人被迫睡機場

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫