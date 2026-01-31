香港強制繫安全帶新規 官方認1主因…上路6天叫停

港府運輸及物流局局長陳美寶30日表示，在1月25日開始實行巴士乘客強制佩戴安全帶新規後，相關法律條文在技術上有不足之處，未完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文。(中通社)

香港 巴士乘客強制佩戴安全帶新規例自1月25日起上路，連日引起社會廣泛討論，30日是新規實施的第六天，運輸及物流局局長陳美寶宣布，經諮詢律政司意見，認為相關法律條文在技術上有不足，未能完全反映立法原意，政府會盡快刊憲刪除相關條文，並在廣納各方意見、優化安排後再諮詢立法會，適時再推出。

大公報報導，港府 實施交通工具強制佩戴安全帶，違例要重罰5000港元（約640美元），還可能坐監三個月。25日實施以來民間反彈強烈，不少市民反映部分巴士安全帶難用，有人搭巴士時因擔心佩戴安全帶阻礙下車，寧願站立也不坐有設安全帶的座位；日前更有城巴男乘客欲下車時未能解開安全帶，要消防員介入協助，更引發熱議。

香港運輸及物流局表示，在條文刪除前，政府不會按該條文執法。陳美寶30日下午會見傳媒時表示，因應外界對於《2025年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》適用範圍的疑問，局方經徵詢律政司法律意見後，認為有關法律條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，即是將佩戴安全帶的法定要求，擴展至涵蓋所有車輛的座位，局方會盡快刊憲刪除。

所謂「技術不足」，源於有意見指根據條文，新規定只適用於今年1月25日或之後首次登記的巴士。

政府昨晚發出新聞稿表示，相關條文在刊憲刪除後，將不會有乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時佩戴安全帶的法定要求；而在條文刪除前，政府不會按有關條文執法。至於其他車種，包括私家車、的士、貨車、小型巴士、特別用途車輛、學生服務車輛佩戴安全帶的法定要求，仍繼續生效。

九巴及龍運指出，會根據當局公布的內容或指示，適時更新乘客資訊、車長和前線同事工作指引等。

九龍西立法會議員梁文廣表示，歡迎政府表明會就安全帶規例廣納社會各界意見，他建議可優化強制巴士乘客使用安全帶安排，例如按車速設置使用安全帶的觸發條件，兼顧市民便利與行車安全；參考小巴設計，研究將巴士三點式安全帶，調整為腰部安全帶的可行性。