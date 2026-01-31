我的頻道

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

港再現劫巨額日鈔 2匪搶5800萬日圓 6小時後機場落網

香港新聞組／香港31日電

香港上環30日早上發生個半月內第二宗搶劫巨額日圓案，兩名運送1.9億日圓（約123萬美元）來港的日本找換店職員，遭兩名匪徒截劫搶去當中5800萬日圓（約37.5萬美元）；事隔僅約六小時警方即閃電破案，在香港國際機場拘捕準備離境的涉案疑犯，現正調查案件詳情。

另在日本東京，29日晚上至30日凌晨三小時內，亦接連發生兩宗同類劫案，當中4.2億擬運來香港兌換港元的日圓遭三名匪徒劫去，據悉日本警視廳認為該兩案犯罪手法類似，不排除有關聯。

文匯報報導，在港遇劫的兩名日本找換店男職員，分別為蕪木（KABUKI、51歲）及鈴木（SUZUKI、27歲）。據悉，兩人於30日上午約7時半乘搭飛機由日本抵港，並預約到德輔道中272至284號興業商業中心地下一間找換店兌換港元。當時，他們攜帶兩個背包及一個行李箱，共裝有1.9億日圓。

上月18日早上，兩名經營虛擬貨幣和奢侈品的日本公司職員，攜帶四個裝有共10億日圓的行李箱，擬往上環永樂街一找換店兌換港元時，途經永樂街33號外面突有一輛私家車馳至，跳出三名持武器匪徒指嚇兩人及搶走所有行李箱乘車逃去。事後警方經追查，以涉嫌「串謀行劫」罪累計拘捕17人，部分人已被落案起訴及上庭提訊。

在日本東京，29日晚上約9時半，三名日本人和兩名中國人運送4.2億日圓，在台東區東上野JR御徒町站附近將三個裝滿現金的行李箱搬上車時，突遭三名男子上前伏擊，並向其中一名40多歲的中國籍男事主噴射胡椒噴霧，隨後搶去所有現金駕車逃去。事隔不到三小時，即30日凌晨零時10分，再有一名日籍男子報案，指在東京羽田機場停車場準備與三名一起經營貨幣兌換業務的朋友，攜帶裝有約1.9億日圓現金的行李箱落車時，遭三名男子噴射胡椒噴霧襲擊，他眼睛受傷，但現金未被搶去。

由於該兩宗案件的受害人均表示原計畫將現金從羽田機場帶來香港，而匪徒的犯罪手法類似，同樣是三名劫匪，加上受害者懷疑為同一人，即該男子在離開日本飛來香港後再次遭遇搶劫，警方正調查兩宗案件是否有關聯。

日本 香港 虛擬貨幣

上一則

港人去年結婚開支3年來首次跌破5萬美元 僅蜜月花費上升

下一則

00後在遊戲中復刻九寨溝、長白山獲讚百萬 文旅紛求合作

